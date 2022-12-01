高雄罹癌麵包師槍殺2人逃死 死者家屬求償只獲賠60萬

高雄65歲麵包師傅方進祥和前妻因房產問題產生糾紛，去年談判時開槍打死前妻吳姓同居人、劉姓友人，被依槍砲彈藥管制條例、殺人等罪判26年、褫奪公權10年；死者劉男的母親提起刑事附帶民事賠償，求償300多萬。橋頭地院民事庭審理後，判方進祥應賠償60萬。

判決指出，去年3月7日晚上5時55分許，方進祥持槍射擊劉男，眼看劉已倒地不起，仍多次開槍，足見殺意甚堅，手段兇殘，導致死者左肩、左下背部、左大腿及左臉頰5處槍傷，身體多處臟器貫穿破裂等傷勢嚴重，當晚送醫，急救無效死亡。

劉男母親主張，他育6名子女，依內政部統計女性平均餘命，她仍有3.23年餘命，另依平均每人月消費支出1萬7457元計算，並平均分攤扶養義務人支出，應賠償11萬2772元扶養費；加上兒子死後，白髮人送黑髮人傷痛，內心悲愴請求300萬精神慰撫金，總計346萬2772元，扣除已領的犯罪被害人補償金40萬元，向凶手求償306萬2772元。

方進祥抗辯，願負擔劉姓死者損害賠償責任，但請求金額太高。

法官調閱死者財產資料，發現劉男名下沒有動產、不動產及存款，生前又沒跟母親同住，甚至沒有給過家用，加上案發時沒工作，而是透過家族承租用地，每年由兄長均分，月收入才接近6000元，甚至未達高雄市最低生活費標準，因此法院認為求償扶養費11萬2772元無理由。