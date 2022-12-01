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和平區代表當選人涉幽靈人口 4檢察官指揮抓區公所內鬼
九合一大選上周六落幕，台中地檢署仍查獲和平區第3選舉區區代表當選人羅進玉涉嫌幽靈人口，經4名檢察官共同指揮、搜索，初步認定羅是串通和平區公所內的林姓約僱人，由林協助將9戶民眾虛遷入選區內，並要求投票時支持羅，昨訊後各命羅、林20萬元、10萬元交保，將對羅提當選無效。
台中地檢署表示，全案經檢察官王亮欽、謝謂誠、吳昇峰及廖志祥共同指揮，昨天早上兵分多路搜索4處，帶回羅男、林姓約僱人員，以及提供戶籍設籍的戶長、選民等一共11人。
檢方指出，因日前接獲檢舉，指出今年4、5月間羅男透過和平區公所的林姓約僱人員，由林從中居間代辦遷移戶籍，經羅向選區內的9位選民取得同意後，將其等人遷入和平區，並要求他們在這次投票時要支持羅。
檢方昨搜索時，雖並未發現羅男有給相當利益與林男等事證，但依相關物證、選民證詞等，認定羅、林涉嫌幽靈人口明確，昨複訊後依違反刑法第146條第2項，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌，命羅、林各20萬元、10萬元交保。
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