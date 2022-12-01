快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和平區代表當選人涉幽靈人口 4檢察官指揮抓區公所內鬼

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

九合一大選上周六落幕，台中地檢署仍查獲和平區第3選舉區區代表當選人羅進玉涉嫌幽靈人口，經4名檢察官共同指揮、搜索，初步認定羅是串通和平區公所內的林姓約僱人，由林協助將9戶民眾虛遷入選區內，並要求投票時支持羅，昨訊後各命羅、林20萬元、10萬元交保，將對羅提當選無效。

台中地檢署表示，全案經檢察官王亮欽、謝謂誠、吳昇峰及廖志祥共同指揮，昨天早上兵分多路搜索4處，帶回羅男、林姓約僱人員，以及提供戶籍設籍的戶長、選民等一共11人。

檢方指出，因日前接獲檢舉，指出今年4、5月間羅男透過和平區公所的林姓約僱人員，由林從中居間代辦遷移戶籍，經羅向選區內的9位選民取得同意後，將其等人遷入和平區，並要求他們在這次投票時要支持羅。

檢方昨搜索時，雖並未發現羅男有給相當利益與林男等事證，但依相關物證、選民證詞等，認定羅、林涉嫌幽靈人口明確，昨複訊後依違反刑法第146條第2項，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌，命羅、林各20萬元、10萬元交保。

台中市和平區公所。記者曾健祐／攝影
台中市和平區公所。記者曾健祐／攝影

投票 幽靈 2022大選 台中市選舉

延伸閱讀

南投縣議員當選人涉賄若判刑 恐一半選區須遞補

金門掃蕩幽靈人口 地檢署羈押7人具保候傳11人

涉賄、幽靈人口仍當選 台中5里長恐遭提當選無效之訴

南檢查獲幽靈人口 里長候選人及母親遭聲押

相關新聞

桃園賭場遭警方破獲發現有自己人 北市刑大：在偵辦案件

桃園一處賭場，日前遭在地警方衝破，卻發現台北市刑大蔡姓偵查佐在內，不過經過督察單位調查，初步認定蔡姓偵查佐當天是為調查緝...

不滿未經同意出專輯 盧廣仲女粉絲闖經紀公司噴漆遭訴

歌手盧廣仲一名瘋狂吳姓女粉絲，自稱「盧太太」，因不滿盧廣仲的經紀公司，未經她同意就幫盧出專輯和舉辦安排演唱會，今年8月晚...

刊物不實報導還要陽信銀找何志偉幫忙 累犯總編判5月刑

「168周報」接連刊載「惡質承攬貸款，陽信恐列被告」「陽信銀行麻煩大了...甚至將損失36億元」，陽信銀行認為總編輯兼發...

苗檢起訴賄選2案 鄉鎮市民代表候選人涉嫌現金買票

苗栗地檢署今天第六波起訴2件賄選案，分別是2名樁腳各自涉嫌1票500元或1000元，幫竹南鎮、造橋鄉民代表參選人賄選案，...

高雄罹癌麵包師槍殺2人逃死 死者家屬求償只獲賠60萬

高雄65歲麵包師傅方進祥和前妻因房產問題產生糾紛，去年談判時開槍打死前妻吳姓同居人、劉姓友人，被依槍砲彈藥管制條例、殺人...

和平區代表當選人涉幽靈人口 4檢察官指揮抓區公所內鬼

九合一大選上周六落幕，台中地檢署仍查獲和平區第3選舉區區代表當選人羅進玉涉嫌幽靈人口，經4名檢察官共同指揮、搜索，初步認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。