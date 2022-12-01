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桃園賭場遭警方破獲發現有自己人 北市刑大：在偵辦案件

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

蘆竹警方衝賭場查獲數十名賭客，其中一人身分特殊，竟是台北市刑大偵查佐。記者陳俊智／翻攝
蘆竹警方衝賭場查獲數十名賭客，其中一人身分特殊，竟是台北市刑大偵查佐。記者陳俊智／翻攝
桃園一處賭場，日前遭在地警方衝破，卻發現台北市刑大蔡姓偵查佐在內，不過經過督察單位調查，初步認定蔡姓偵查佐當天是為調查緝賭場，卻意外被在地警方衝入意外曝光。

台北市刑大督察組指出，蔡姓偵查佐查緝流竄台北、新北、桃園等地的職業賭場，上月29日21時許，接獲線報後，駕駛公務車與線民約在桃園高鐵站附近見面，再轉搭賭場水車接駁進入賭場，他在現場確認過程時，意外遭桃園警方衝入而曝光。

桃園警方發現自己人，依照程序偵辦並通報相關單位，不過北市刑大調查後，發現偵查佐事前曾將賭場情資，先與桃園認識的警方資訊共享，當天他前往偵蒐，遭不知情桃園另單位警方破獲。

督察單位為求謹慎，對賭場、賭客進行詢問，賭場承認當天第一次才看過蔡姓偵查佐，現場沒人認識他，也有賭客指證偵查佐並未參與賭博，因此督察單位初步認定，偵查佐確實為偵查不法而前往賭場，尚無涉及賭博等不法情事。

賭場 桃園 北市

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