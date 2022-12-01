台南動產法拍會12月6日登場 撿便宜動作可要快

台南分署指出，2017年中華貨車（2351CC），該車輛滯欠牌照稅3960元、燃料費7710元，合計1萬1670元，第一次拍賣，定有底價。圖／讀者提供 行政執行署台南分署本月6日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品琳瑯滿目，包括有中華貨車、馬自達、TOYOTA轎車等，還有國票綜合證券股份有限公司1300股、雲豹金融科技有限公司出資額169萬多元等歡迎民眾競標，要撿便宜動作可要快。

台南分署表示，這次比較吸睛的物件有2017年中華貨車（2351CC），該車輛滯欠牌照稅3960元、燃料費7710元，合計1萬1670元；2019年山葉機車（124CC），該車輛滯欠燃料費900元、罰鍰3300元，合計4200元。中華貨車及山葉機車均為第一次拍賣，定有底價。

此外，還有馬自達、TOYOTA轎車等、國票綜合證券股份1300股、雲豹金融科技出資額169萬4826元、LED燈泡、多功能插座、閃光警報器等。

台南分署表示，為協助民眾盡速繳清欠款，回復正常生活，本日法拍會邀請義務人前來設攤販賣，將提供14吋兒童腳踏車，以1台800元極優惠的價格，限量20台提供民眾購買。