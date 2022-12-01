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刊物不實報導還要陽信銀找何志偉幫忙 累犯總編判5月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陽信銀行不滿刊物「168周報」接連刊載不實訊息，還要銀行去找「你們家的小孩、立委何志偉」幫忙，提告妨害銀行信用罪，總編輯兼發行人翁立民遭起訴，一審翁被判5月徒刑，得易科罰金，台灣高等法院今駁回翁上訴。圖／聯合報系資料照
陽信銀行不滿刊物「168周報」接連刊載不實訊息，還要銀行去找「你們家的小孩、立委何志偉」幫忙，提告妨害銀行信用罪，總編輯兼發行人翁立民遭起訴，一審翁被判5月徒刑，得易科罰金，台灣高等法院今駁回翁上訴。圖／聯合報系資料照
「168周報」接連刊載「惡質承攬貸款，陽信恐列被告」「陽信銀行麻煩大了...甚至將損失36億元」，陽信銀行認為總編輯兼發行人翁立民與筆名「向雲天」的不詳人士誹謗、妨害銀行信用，訴請士林地檢署偵辦。士檢指翁濫用新聞自由保護傘，依銀行法妨害銀行信用罪起訴，一審判翁5月得易科罰金之刑，台灣高等法院今駁回翁上訴。

翁立民辯稱陽信銀行為股票公開發行公司，應受到社會監督公評，媒體揭弊是符合大眾利益，作者向雲天提供很多資料，因陽信銀行董事長當時有退佣情事遭揭發，他看稿後就確信陽信銀行同意高額貸款不合理，他確認文章的確是專家或知情人所寫，因此信賴內部人吹哨，無誹謗故意。

翁立民是168周報總編輯兼發行人，負責查證刊登文章內容、審稿、刊載與否、標題設定。高院認為翁與真實姓名不詳、筆名「向雲天」的人意圖散布、基於誹謗和妨害銀行信用，於2019年7月27日、8月10日出刊的第439、441期內，接連刊載內容不實的報導文章，具體指摘陽信商業銀行違法放貸、高額退佣收買銀行高層、明知涉訟中權利未定的擔保品卻仍核貸36億元，損害銀信商譽。

翁立民雖否認犯罪，但高院認為陽信銀行放貸的擔保品權利歸屬，已經民事訴訟判決確定，沒有問題，翁卻仍於168周報內不實指摘，還辯稱有相當理由確信為真實，說法不可採。

高院認定翁犯銀行法第125條之1的妨害銀行信用罪、刑法第310條第2項加重誹謗罪，依想像競合犯規定，從較重的妨害銀行信用罪論處。

士林地方法院衡酌翁立民曾因妨害名譽案件經法院判刑6月，2018年3月27日易科罰金執行完畢後，才1年多就再犯案，可見對刑罰反應力薄弱而依累犯規定加重其刑，且翁沒和陽信和解，本案量處5月徒刑，高院刑事庭認為認事用法無違誤、量刑也妥適。高院認為翁沒盡查證義務，上訴也無裡，因此駁回。

168周報被認為登載不實的訊息包括「『業界傳聞高額佣金收買高層』但是，據傳陽信銀行本月依然冒險吞下這一顆訴訟炸彈，這家銀行股本只有239億元，一筆貸款就要佔走36億元...」「陽信銀行麻煩大了，以後訴訟不斷，永無寧日，甚至將損失36億元，我深表同情，但我真的幫不上忙，你對我發脾氣是沒用的，你們去找立委何志偉吧，他是你們家的小孩，你們找他幫忙看看，說不定他也跟我一樣束手無策。」

信用 新聞自由 台灣高等法院

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