60萬瓶走私啤酒偽裝成家具要闖關 總價超過3千萬元

逾60萬瓶走私啤酒偽裝成「家具」要闖關，市價超過3千萬元，全都被查扣。記者林巧璉／翻攝 逾60萬瓶走私啤酒偽裝成「家具」要闖關，市價超過3千萬元！高雄市財政局會同財政部關務署高雄關前天破獲從中國南沙港起運，預定轉往馬來西亞亞庇港的佯裝成「家具」的8只40呎貨櫃，內藏2萬多箱走私啤酒。數量破近期新高，依法全數查扣。

財政局表示，該批只40呎貨櫃貨物名稱申報為「家具」，但因甚為可疑，遂予鎖定。經開櫃檢視結果，該8只貨櫃中，有4只貨櫃前方以衛生紙遮掩，其餘貨櫃則毫無掩飾，全都是均裝載整櫃未經申報的各款啤酒。

因數量相當龐大驚人，經相關單位連續2天執行開櫃、搬運、清點，共入庫2萬5120箱走私啤酒，總計60萬2880罐，市價逾新臺幣3千萬元，近期查獲走私酒品的數量創歷年新高，依菸酒管理法全數予以查扣。

財政局長陳勇勝指出，為保障民眾健康及消費權益，遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，菸酒聯合查緝小組將持續加強查緝私劣酒品以遏止不法，也提醒民眾選購酒品時，不要購買來路不明或價格不合理的產品，以保障自身的健康，如有發現疑似不法菸酒，可撥打市府菸酒檢舉專線電話（07）3314320檢舉。

依菸酒管理法規定，未取得財政部核發許可執照而產製或輸入之酒品均屬私酒，有販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私酒者，處3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲時現值超過50萬元者，處查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。