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不滿未經同意出專輯 盧廣仲女粉絲闖經紀公司噴漆遭訴
歌手盧廣仲一名瘋狂吳姓女粉絲，自稱「盧太太」，因不滿盧廣仲的經紀公司，未經她同意就幫盧出專輯和舉辦安排演唱會，今年8月晚間跑到經紀公司大門和玄關處噴漆、塗鴉。由於吳女先前已多次騷擾經紀公司，非首次做出不理性行為，經紀公司於是不再容忍提告，台北地檢署今依毀損罪起訴吳女。
盧廣仲以創作型歌手出道，歌曲走小清新路線，深受年輕人喜愛，曾榮獲金曲獎最佳新人獎，後來斜槓戲劇演出也獲得好評，獲得金鐘獎戲劇節目男主角獎。
現年30多歲的吳女，先前就多次自稱盧廣仲太太，寫信向盧的經紀公司添翼創越工作室，抱怨該公司多次未經她的同意，就幫盧廣仲出專輯、安排演唱會，但添翼創越均不予理會。
因此，吳女憤而在今年8月11日晚上10點許，趁四下無人，持噴漆到添翼創越門外噴漆洩憤，隔天員工上班時，發現公司大門和玄關都被亂畫一堆星星、月亮等塗鴉，於是報警。
警方經調閱監視器，循線找上吳女，她直接坦承犯案。由於吳女騷擾前科累累，添翼創越不願輕縱拒絕和解，檢察官於是依法起訴。
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