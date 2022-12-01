身背「四條通緝」偷車竊帽還拒測 台南警市區埋伏2小時逮人

台南市警一分局莊敬派出所昨晚陸續獲報，指機車遭竊及安全帽失竊，警方立即在交通要道布置優勢警力，2小時後在後甲三街與平實路口攔下40歲陳姓男子，全身酒氣仍騎贓車，他拒絕酒測外，經查身分證更遭高雄、台南地檢通布公共危險等4罪通緝犯，隨後解送南檢偵辦。

莊敬所昨天下午5時30分許陸續接獲兩位民眾報案，分別指稱停放在小東路巷內的機車遭竊，及東平路安全帽失竊。員警受理後，隨即前往2處案發地點勘查、蒐證。

警方發現，有名男子先在小東路巷內竊取一輛機車，並騎著贓車至東平路，隨機竊取置放機車坐墊上的一頂安全帽，得手後離開現場。員警調查後，循線得知知該嫌犯仍騎著贓車在轄區四處活動。

莊敬所長郭仲正立即在轄區交通要道布署優勢警力，欲伺機攔截圍捕，隨後員警鷹眼發現陳男騎乘贓車從眼前經過，尾隨攔查過程中，他不斷在路上違規閃躲，企圖逃避警方攔查，直至晚間7時30分許在後甲三街與平實路口順利將他攔截下來。

警方查證其身分，發現他居然是屏東地院、高雄、台南地檢所發布的公共危險罪、不能安全駕駛、竊盜及恐嚇取財等4項通緝犯。且盤查時，他滿身酒氣，現場拒絕酒測，在員警宣讀權利後即將他帶返所依法究辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康