桃警破天九賭場 賭客赫見台北市刑大偵查佐
桃園市警局靖紀小組與蘆竹警分局昨天在大園區五青路查獲天九牌賭場，現場查扣賭資9萬餘元，另逮賭客及工作人員共68人，特別的是，其中一名蔡姓賭客身分是台北市刑大偵查佐，其前往賭場目的正由台北警方調查。
蔡姓偵查佐在桃園警方衝賭場的第一時間即表明身分，稱此行目的就是查案；據悉，此次查獲賭場位於蘆竹、大園和中壢交界，蔡員在桃園警方查獲前即掌握消息，上個月曾向熟識的中壢員警提及此事，但當時未掌握具體地點，所以遲未行動，未料好不容易混進賭場，就遇到桃警登門。
蔡員供稱查案，但警方對其說法仍存疑，依違反社維法移送地院裁罰後，後續責任釐清由台北市刑大接手調查。
蘆竹警方表示，員警在賭場查扣天九牌一副、賭資9萬7千餘元和大量籌碼，而賭場是43歲的陳姓男子負責，另有4名工作人員，5人均涉刑法賭博罪，含蔡員在內的賭客63人均依社維法移送。
偵訊時，陳男坦承犯行，供稱農曆春節將屆，警方最近又在忙選舉，所以特地選在行政區交界處開賭場，未料仍被警方查獲。
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