新北分署拍賣保時捷休旅、泰達幣 邀民眾到場撿便宜

法務部行政執行署新北分署本月6日舉辦封關拍賣會，除了常見的股票、不動產等，還有保時捷休旅車一輛，以及虛擬貨幣泰達幣6965顆，歡迎民眾到場搶便宜。

新北分署本月6日將舉辦封關拍賣會，拍賣多項強制執行的動產、不動產。新北分署指出，此次拍賣除了多間公司股票，還有位於中和區的廠房辦公室、公寓住宅等，另有位於蘆洲區長安街「吾愛吾家社區」內的31個機械式車位將拍賣，底價為47萬3千元。