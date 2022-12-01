新北分署拍賣保時捷休旅、泰達幣 邀民眾到場撿便宜
法務部行政執行署新北分署本月6日舉辦封關拍賣會，除了常見的股票、不動產等，還有保時捷休旅車一輛，以及虛擬貨幣泰達幣6965顆，歡迎民眾到場搶便宜。
新北分署本月6日將舉辦封關拍賣會，拍賣多項強制執行的動產、不動產。新北分署指出，此次拍賣除了多間公司股票，還有位於中和區的廠房辦公室、公寓住宅等，另有位於蘆洲區長安街「吾愛吾家社區」內的31個機械式車位將拍賣，底價為47萬3千元。
新北分署表示，此次還另有拍賣一輛保時捷休旅車CAYENNE DIESEL，車齡12年，是第二次拍賣，定有不公開底價，歡迎民眾到場競標；另有徐姓男子因涉及詐欺案，被追徵犯罪所得所扣押的虛擬貨幣「泰達幣」6965顆，歡迎有興趣的民眾參與競標。
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