快訊

日本曾透過德向我謀和 老蔣堅持領土完整 日不退讓破局

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

新北分署拍賣保時捷休旅、泰達幣 邀民眾到場撿便宜

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

法務部行政執行署新北分署本月6日舉辦封關拍賣會，除了常見的股票、不動產等，還有保時捷休旅車一輛，以及虛擬貨幣泰達幣6965顆，歡迎民眾到場搶便宜。

新北分署本月6日將舉辦封關拍賣會，拍賣多項強制執行的動產、不動產。新北分署指出，此次拍賣除了多間公司股票，還有位於中和區的廠房辦公室、公寓住宅等，另有位於蘆洲區長安街「吾愛吾家社區」內的31個機械式車位將拍賣，底價為47萬3千元。

新北分署表示，此次還另有拍賣一輛保時捷休旅車CAYENNE DIESEL，車齡12年，是第二次拍賣，定有不公開底價，歡迎民眾到場競標；另有徐姓男子因涉及詐欺案，被追徵犯罪所得所扣押的虛擬貨幣「泰達幣」6965顆，歡迎有興趣的民眾參與競標。

新北分署本月6日將拍賣保時捷休旅車CAYENNE DIESEL，另有虛擬貨幣「泰達幣」6965顆等拍賣物，歡迎民眾到場競標。圖／新北分署提供
新北分署本月6日將拍賣保時捷休旅車CAYENNE DIESEL，另有虛擬貨幣「泰達幣」6965顆等拍賣物，歡迎民眾到場競標。圖／新北分署提供

新北 拍賣會 泰達幣

延伸閱讀

終結者或創新先驅？保時捷996世代911迎來25週年紀念

保時捷911高速公路撞護欄 敞篷頂未關「駕駛斷頭」氣絕亡

影／台灣可以預購！全球限量的保時捷911 Dakar正式亮相

LA千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命

相關新聞

妻不滿長期被家暴！ 趁夫熟睡「拿刀狂刺胸口」後自首被收押

63歲季姓婦人疑因不堪長期受到家暴，昨天凌晨趁72歲范姓丈夫熟睡之際持刀將他殺害，警方詢問後依殺人罪移送，新北地檢署複訊...

高薪誘騙到柬埔寨「摘器官」嘉檢起訴2人求重刑

嘉義檢警專案小組查獲人口販運集團成員王男、林男，該集團涉嫌以高薪誘騙被害人健康檢查後到柬埔寨工作，實際上涉嫌「全拆」摘取...

3歲女兒不想洗澡被罰站板凳摔死 爸爸管教過當判關9年定讞

謝姓男子不滿多重發展遲緩的3歲女兒不想洗澡說謊開溜，拿「不求人」毒打、甩巴掌並要求罰站，未料女童罰站時重心不穩跌倒，傷及...

扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

何姓、洪姓男子假冒軍官佯稱有管道可便宜購買國防部數千坪國有土地，騙新北市前議員歐金獅到國防部政治作戰局簽約、交付200萬...

桃警破天九賭場 賭客赫見台北市刑大偵查佐

桃園市警局靖紀小組與蘆竹警分局昨天在大園區五青路查獲天九牌賭場，現場查扣賭資9萬餘元，另逮賭客及工作人員共68人，特別的...

新北分署拍賣保時捷休旅、泰達幣 邀民眾到場撿便宜

法務部行政執行署新北分署本月6日舉辦封關拍賣會，除了常見的股票、不動產等，還有保時捷休旅車一輛，以及虛擬貨幣泰達幣696...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。