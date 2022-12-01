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車禍頻傳！12月起雲林警加強取締這些項目

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林警察局加強交通執法，即起針對微型電動二輪車新法，加強取締新購車未掛牌，以及未戴安全帽、擅自變更儀表板等項目；另，因應縣內交通事故增加，加強取締閃紅燈號誌未停車再開違規，並新設9處科技執法設備，今起正式啟用取締，期有效降低雲林縣交通事故。

雲林縣警察局表示，即起加強微型電動二輪車取締，新購車應掛牌並投保強制險，未依規定掛牌上路將處1200元至3600元罰鍰；今年11月底前購買的電動自行車，須在新法施行後2年內掛牌；另，也將針對微型電動二輪車未滿14歲、未戴安全帽、酒駕、超速，以及擅自變更電子控制裝置等項目加強取締。

雲林縣警察局強調，為降低無號誌路口事故，將針對閃紅燈路口加強取締，汽機車行經閃紅燈路口未停車再開，依道路交通處罰條例第60條第2項第3款，處900元至1800元罰鍰；若汽機車遇「停車再開」標誌或「停」標線未停車再開，依同條例第45條第1項第15款，處600元至1800元罰鍰。

雲林縣警察局也說，縣內新設9處科技執法設備今正式啟用，取締路口超速、闖紅燈、未禮讓行人、未依標誌標線行駛等項目，車輛行經行人穿越道未與行人保持3公尺以上距離，就會自動錄影取締，依道路交通管理處罰條例，汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行，處1200元至3600元罰鍰，詳情公告雲林縣警察局全球資訊網 https:// www.ylhpb.gov.tw。

微型電動二輪車即起加強取締未掛牌、為投保強制險等項目。圖／雲林縣警察局提供
微型電動二輪車即起加強取締未掛牌、為投保強制險等項目。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警察局為降低路口事故，將加強取締閃紅燈等違規項目。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警察局為降低路口事故，將加強取締閃紅燈等違規項目。圖／雲林縣警察局提供

雲林 警察

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