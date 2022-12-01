聽新聞
test
0:00 / 0:00
車禍頻傳！12月起雲林警加強取締這些項目
雲林縣警察局加強交通執法，即起針對微型電動二輪車新法，加強取締新購車未掛牌，以及未戴安全帽、擅自變更儀表板等項目；另，因應縣內交通事故增加，加強取締閃紅燈號誌未停車再開違規，並新設9處科技執法設備，今起正式啟用取締，期有效降低雲林縣交通事故。
雲林縣警察局表示，即起加強微型電動二輪車取締，新購車應掛牌並投保強制險，未依規定掛牌上路將處1200元至3600元罰鍰；今年11月底前購買的電動自行車，須在新法施行後2年內掛牌；另，也將針對微型電動二輪車未滿14歲、未戴安全帽、酒駕、超速，以及擅自變更電子控制裝置等項目加強取締。
雲林縣警察局強調，為降低無號誌路口事故，將針對閃紅燈路口加強取締，汽機車行經閃紅燈路口未停車再開，依道路交通處罰條例第60條第2項第3款，處900元至1800元罰鍰；若汽機車遇「停車再開」標誌或「停」標線未停車再開，依同條例第45條第1項第15款，處600元至1800元罰鍰。
雲林縣警察局也說，縣內新設9處科技執法設備今正式啟用，取締路口超速、闖紅燈、未禮讓行人、未依標誌標線行駛等項目，車輛行經行人穿越道未與行人保持3公尺以上距離，就會自動錄影取締，依道路交通管理處罰條例，汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行，處1200元至3600元罰鍰，詳情公告雲林縣警察局全球資訊網 https:// www.ylhpb.gov.tw。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言