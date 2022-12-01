車禍頻傳！12月起雲林警加強取締這些項目

雲林縣警察局加強交通執法，即起針對微型電動二輪車新法，加強取締新購車未掛牌，以及未戴安全帽、擅自變更儀表板等項目；另，因應縣內交通事故增加，加強取締閃紅燈號誌未停車再開違規，並新設9處科技執法設備，今起正式啟用取締，期有效降低雲林縣交通事故。

雲林縣警察局表示，即起加強微型電動二輪車取締，新購車應掛牌並投保強制險，未依規定掛牌上路將處1200元至3600元罰鍰；今年11月底前購買的電動自行車，須在新法施行後2年內掛牌；另，也將針對微型電動二輪車未滿14歲、未戴安全帽、酒駕、超速，以及擅自變更電子控制裝置等項目加強取締。

雲林縣警察局強調，為降低無號誌路口事故，將針對閃紅燈路口加強取締，汽機車行經閃紅燈路口未停車再開，依道路交通處罰條例第60條第2項第3款，處900元至1800元罰鍰；若汽機車遇「停車再開」標誌或「停」標線未停車再開，依同條例第45條第1項第15款，處600元至1800元罰鍰。