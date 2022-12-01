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疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

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妻不滿長期被家暴！ 趁夫熟睡「拿刀狂刺胸口」後自首被收押

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市三重區昨天凌晨發生殺夫慘案，季姓婦人持刀殺死范姓丈夫，確認斷氣才報警自首。新北地檢署複訊後向法院聲押不禁見，今天凌晨法院裁定收押。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天凌晨發生殺夫慘案，季姓婦人持刀殺死范姓丈夫，確認斷氣才報警自首。新北地檢署複訊後向法院聲押不禁見，今天凌晨法院裁定收押。記者林昭彰／翻攝
63歲季姓婦人疑因不堪長期受到家暴，昨天凌晨趁72歲范姓丈夫熟睡之際持刀將他殺害，警方詢問後依殺人罪移送，新北地檢署複訊後聲請羈押不禁見，新北地方法院今天凌晨裁定收押。

據了解，婦人與72歲丈夫結婚近40年，婚後從新竹搬到新北三重購屋，經營燒臘店養育一對子女。兒、女各自成家搬離，夫妻倆結束生意，退休同住。

警方調查，婦人稱丈夫長年酗酒，酒後會對她辱罵或動粗，已10幾次鬧到警察登門處理，連子女都曾勸她離開這個家。但她認為年紀大了，離婚或聲請保護令鬧到法院，家醜外揚會讓子女、親家沒面子，選擇隱忍，夫妻持續同住。

婦人今年終於提出聲請，法院上月11日核發保護令，24日轉交轄區分局，派出所上月29日晚間電話通知婦人，告知即日起執行保護令，但尚未聯繫通知婦人丈夫。

29日當晚，婦人丈夫又喝酒，2人為了保護令爆發激烈爭吵，婦人等到30日凌晨1時40分，趁丈夫熟睡，持水果刀及菜刀朝他頸部、胸口連續猛刺，約1小時後確認丈夫不再掙扎，凌晨2時36分打電話報警自首。

檢方複訊後，向法院聲請收押不禁見，今天凌晨由法院裁定收押禁見。

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丈夫 新北

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