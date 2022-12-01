3歲女兒不想洗澡被罰站板凳摔死 爸爸管教過當判關9年定讞

謝姓男子虐打多重發展遲緩的3歲女兒，並命令女兒站在板凳上，女兒重心不穩跌死，最高法院判謝9年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片 謝姓男子不滿多重發展遲緩的3歲女兒不想洗澡說謊開溜，拿「不求人」毒打、甩巴掌並要求罰站，未料女童罰站時重心不穩跌倒，傷及腦部，其他傷勢也引發橫紋肌溶解症，最後口吐白沫送醫不治，最高法院依家暴傷害致死罪判謝9年徒刑定讞。

謝平時和女友、與前妻生的女兒同住在中壢的雅房，他去年8月4日晚上7時許，不滿女兒不想洗澡謊稱要上廁所，拿木製不求人毆打女兒足底、四肢、手掌、胸腹背部，再賞女兒巴掌。

他明知道女兒才3歲，且被評估為多重發展遲緩，平衡感及彈跳能力不佳，仍處罰女兒持續在31公分高的塑膠椅上罰站，自己則上床睡覺；女童站了近2小時後重心不穩跌倒，頭部撞上前方小木椅，最後倒臥在地上，發出「碰」的一聲，身上傷痕累累。

謝聽到碰撞聲而醒來，將女兒抱到床上睡覺，卻沒注意女兒始終無動靜，一直呈現同一姿勢不曾醒來，隔天上午女友發現女兒口吐白沫，謝才緊急將女兒送醫急救，但女兒因頭臉部、軀幹、四肢多處瘀傷，導致橫紋肌溶解症而不治。

謝坦承體罰，但否認有傷害致死犯意，辯稱自己只有徒手打臉，沒有打其他部位，且力道不大，女童是自己從板凳跌落撞到頭而死亡。謝主張犯傷害和過失致死罪，不是傷害致死。

法院調查指出，謝動手時，女友在旁聽聞他叫女童把手伸出來，也看見他用不求人打女童腳底和屁股，持續10到20分鐘；女童跌倒被抱上床，她還數次確認女童是否有呼吸及脈搏，認定謝下手不輕。

謝也承認女兒不會跑跳，平衡感不好，在板凳上罰站可能跌倒，但他為了管教，仍在沒有任何防護的情況下，命令女童長時間站在板凳上，法院認為有傷害的不確定故意，一、二審審酌謝管教手段沒有節制判9年徒刑，最高法院認為原審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。