法庭外當擂台？台中司法大厦民眾互毆、飆髒話引側目

台中司法大厦今上午9點多傳出激烈爭吵，有民眾因妨害自由案件到庭準備偵訊，原告、被告一碰面就在法庭外大打出手、互飆髒話，連衣服都當眾扯破，吵鬧聲引起民眾、樓上司法官注目，更有人直言在法庭區尋釁實在太過蕭張，1分局警方也獲報到場戒護，雙方事後則均不提告。

中檢今早上9點多，2樓法庭區走廊傳出民眾吵架聲，兩派人馬動手互毆，打到其中一人衣服都被扯破，當場變成披肩打赤膊，由於雙方互相叫囂、爆粗口，還在走廊區僵持不下，行為相當脫序，現場10多名法警也上前試圖維持秩序。

一早地檢署內傳來激烈吵鬧聲，除引來其他開庭民眾圍觀，加上大樓內部方形中庭設計，吵架聲響亮格外引人矚目，整棟大樓一度被滿天飛的髒話覆蓋，包括4樓行政科室、5樓及6樓法官檢察官辦公室，以及7樓台中高分檢人員都紛紛走出辦公室關切。

有院檢人員認為，當下民眾情緒激動互飆髒話，應直架離拉開就好，怎麼讓雙方一再僵持，把嚴肅的開庭空間搞得像菜市場一樣喧囂，也有人說，這樣直接在司法大厦內尋釁，簡直藐視司法，行為太過囂張。