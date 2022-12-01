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高雄女駕駛深夜僥倖喝酒上路 騎車搖晃抽菸火速遭逮

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄56歲王姓女子，27日深夜一邊騎機車一邊抽菸，行經鳥松區中正路時遭巡邏員警攔下，警方聞到王女渾身酒氣，王女卻仍辯稱自己沒有喝，經酒測後，數值達每公升0.5毫克，超過法定標準，全案依違反公共危險罪移送偵辦。

仁武分局鳥松分駐所員警於27日23時許執行巡邏勤務，行經鳥松區中正路發現王女騎車搖搖晃晃，還一面抽菸，上前攔查，卻發現王女散發渾身酒氣。

王女原本向警方表示沒有喝酒，但經警方以檢知棒測出有酒精反應後，王女才坦承一小時前在朋友家喝酒，僥倖心想深夜不會遇到警察，才涉險上路；警方對王女進行吹氣酒測，數值達每公升0.5毫克，全案依違反公共危險罪將王女移送偵辦。

仁武分局呼籲，駕駛人切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，善用代駕或搭乘計程車，切勿心存僥倖危險上路，以免觸犯法律而受罰，嚴重還會發生交通意外，遺憾終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王女深夜一邊騎機車一邊抽煙，遭巡邏員警攔下，意外被抓到酒駕，全案依違反公共危險罪移送偵辦。記者林品君／翻攝
王女深夜一邊騎機車一邊抽煙，遭巡邏員警攔下，意外被抓到酒駕，全案依違反公共危險罪移送偵辦。記者林品君／翻攝

抽菸 酒駕 酒測

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