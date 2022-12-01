槍殺野放東卯山黑熊 祖孫自首獲判緩刑3年

1隻暱稱「東卯山黑熊」的台灣黑熊遭布農族田姓與馬姓祖孫槍殺埋屍，當時在外島服役的馬姓叔叔則教唆宰殺，祖孫犯後自首，南投地方法院近日宣判，3人均緩刑3年。全案可上訴。

去年曾於台中市東卯山果園誤中套索、傷癒野放後的台灣黑熊今年5月6日起失去衛星接收訊號，林務局人員在距南投縣仁愛鄉武界產業道路不到百公尺處發現黑熊遺體遭掩埋，事後確認黑熊遭槍殺，涉案田姓、馬姓男子自行到案，南投地方檢察署偵查終結並提起公訴。

根據南投地方法院刑事判決，田姓、馬姓祖孫在武界產業道路11.2公里處搭設狩獵工寮，並設置多個俗稱「山豬吊」的鋼製吊索陷阱，祖孫5月6日凌晨前往工寮，見到這隻戴著衛星頸圈的黑熊，右前肢誤中吊索陷阱，以坐姿背對，同時馬姓男子取出手機拍攝黑熊。

田男擔心使用陷阱抓到人為追蹤的黑熊行為被發現，立即制止孫子拍照，並將手中未經申請許可的自製獵槍交給孫子，要求開槍射殺，隨即離開去檢查其他陷阱，但馬男不敢開槍，便將黑熊照片及影片用LINE傳給在外島服役的馬姓叔叔，並以視訊通話詢問處理方式。

馬姓叔叔接著以LINE傳送「打死，丟到樹林裡面」、「丟遠一點」等訊息，教唆射殺這隻台灣黑熊丟棄掩埋，田男返回看見孫子講電話，指示趕緊開槍射殺就地掩埋，因此，馬男開槍分別擊中黑熊左側頭部、左下顎，黑熊最後跌落下方乾枯河道，由於黑熊未立即死亡，田男接手補1槍，貫穿黑熊胸腔。

田姓與馬姓祖孫確認黑熊死亡後，基於毀損犯意而持鐮刀取下黑熊頸部屬農委會林務局持用、價值新台幣24萬5833元的衛星頸圈，接著將黑熊屍體搬至下方30公尺處挖洞掩埋，最後由馬男將衛星頸圈丟落懸崖。

新聞曝光後，田姓與馬姓祖孫主動向警方坦承獵捕、宰殺保育類野生動物、毀損衛星頸圈，符合自首要件依法減刑，南投地院依違反野生動物保育法分別判祖孫、叔叔3人有期徒刑10月至6月不等，另依毀損罪判祖孫3月、2月，除可易科罰金，3人均緩刑3年。