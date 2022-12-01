快訊

都市開發換社宅 六都市長做得到？民團批：自欺欺人

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

槍殺野放東卯山黑熊 祖孫自首獲判緩刑3年

中央社／ 南投縣1日電

1隻暱稱「東卯山黑熊」的台灣黑熊遭布農族田姓與馬姓祖孫槍殺埋屍，當時在外島服役的馬姓叔叔則教唆宰殺，祖孫犯後自首，南投地方法院近日宣判，3人均緩刑3年。全案可上訴。

去年曾於台中市東卯山果園誤中套索、傷癒野放後的台灣黑熊今年5月6日起失去衛星接收訊號，林務局人員在距南投縣仁愛鄉武界產業道路不到百公尺處發現黑熊遺體遭掩埋，事後確認黑熊遭槍殺，涉案田姓、馬姓男子自行到案，南投地方檢察署偵查終結並提起公訴。

根據南投地方法院刑事判決，田姓、馬姓祖孫在武界產業道路11.2公里處搭設狩獵工寮，並設置多個俗稱「山豬吊」的鋼製吊索陷阱，祖孫5月6日凌晨前往工寮，見到這隻戴著衛星頸圈的黑熊，右前肢誤中吊索陷阱，以坐姿背對，同時馬姓男子取出手機拍攝黑熊。

田男擔心使用陷阱抓到人為追蹤的黑熊行為被發現，立即制止孫子拍照，並將手中未經申請許可的自製獵槍交給孫子，要求開槍射殺，隨即離開去檢查其他陷阱，但馬男不敢開槍，便將黑熊照片及影片用LINE傳給在外島服役的馬姓叔叔，並以視訊通話詢問處理方式。

馬姓叔叔接著以LINE傳送「打死，丟到樹林裡面」、「丟遠一點」等訊息，教唆射殺這隻台灣黑熊丟棄掩埋，田男返回看見孫子講電話，指示趕緊開槍射殺就地掩埋，因此，馬男開槍分別擊中黑熊左側頭部、左下顎，黑熊最後跌落下方乾枯河道，由於黑熊未立即死亡，田男接手補1槍，貫穿黑熊胸腔。

田姓與馬姓祖孫確認黑熊死亡後，基於毀損犯意而持鐮刀取下黑熊頸部屬農委會林務局持用、價值新台幣24萬5833元的衛星頸圈，接著將黑熊屍體搬至下方30公尺處挖洞掩埋，最後由馬男將衛星頸圈丟落懸崖。

新聞曝光後，田姓與馬姓祖孫主動向警方坦承獵捕、宰殺保育類野生動物、毀損衛星頸圈，符合自首要件依法減刑，南投地院依違反野生動物保育法分別判祖孫、叔叔3人有期徒刑10月至6月不等，另依毀損罪判祖孫3月、2月，除可易科罰金，3人均緩刑3年。

台灣黑熊 南投

延伸閱讀

影／拉庫拉庫駐在所 黑熊母子上樹覓食

黑熊闖院子秒和德牧變摯友「一起共舞」飼主狂冒汗：狗狗平常戒心很強的

「巨大黑熊」市區搞破壞！警消大陣仗30人圍捕 近看全傻了：真的是工讀生

男童在後院玩遭攻擊 坐輪椅阿公秒衝出「抄鐵棍擊退113kg巨熊」搏命救孫

相關新聞

疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

63歲季姓婦人疑因不堪長期受到家暴，昨天凌晨趁72歲范姓丈夫熟睡之際持刀將他殺害，警方詢問後依殺人罪移送，新北地檢署複訊...

高薪誘騙到柬埔寨「摘器官」嘉檢起訴2人求重刑

嘉義檢警專案小組查獲人口販運集團成員王男、林男，該集團涉嫌以高薪誘騙被害人健康檢查後到柬埔寨工作，實際上涉嫌「全拆」摘取...

3歲女兒不想洗澡被罰站板凳摔死 爸爸管教過當判關9年定讞

謝姓男子不滿多重發展遲緩的3歲女兒不想洗澡說謊開溜，拿「不求人」毒打、甩巴掌並要求罰站，未料女童罰站時重心不穩跌倒，傷及...

扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

何姓、洪姓男子假冒軍官佯稱有管道可便宜購買國防部數千坪國有土地，騙新北市前議員歐金獅到國防部政治作戰局簽約、交付200萬...

選舉結束 桃檢查賄行動未歇

地方選舉結束，桃園地檢署仍持續接獲買票賄選相關情資，蘆竹區一名林姓里長候選人為求當選，涉嫌透過胡姓樁腳，出動投票部隊遷戶...

車禍頻傳！12月起雲林警加強取締這些項目

雲林縣警察局加強交通執法，即起針對微型電動二輪車新法，加強取締新購車未掛牌，以及未戴安全帽、擅自變更儀表板等項目；另，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。