高薪誘騙到柬埔寨「摘器官」嘉檢起訴2人求重刑

前方為王嫌、後方為林嫌。圖／翻攝畫面 嘉義檢警專案小組查獲人口販運集團成員王男、林男，該集團涉嫌以高薪誘騙被害人健康檢查後到柬埔寨工作，實際上涉嫌「全拆」摘取包括心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官，幸被害人及時脫困，又涉及從事毒品咖啡包分裝工廠，嘉義地檢署偵察終結，依違反人口販運法等罪嫌提起公訴，檢方認為王、林2人罔顧人命至極，惡性實屬重大，犯後猶飾詞狡辯，不知悔改，請從重量刑。昨嘉義地方法院，裁定羈押王男、林男。

據悉，日前嘉義檢警清查嘉義縣有名年約28歲蔡姓男子疑遭詐騙集團誆騙滯留柬埔寨，經當地僑社協助，蔡男得以平安返國，事後蔡男才知道原來高薪出國工作是場騙局，因對方知道檢警查緝販運人口案不敢「收貨」拒付尾款50萬元，他才得以逃過一劫。

檢察官吳咨泓指揮嘉義縣刑警大隊、水上分局組成專案小組依據蔡男提供線索追查出，年約29歲王子明、年約23歲林沂鋒涉有重嫌，且同樣是桃園警方緝查的蔡松斌、林䥵妘、謝慶輝人口販賣集團成員，雙方交換訊息後，今年8月25日嘉義檢警一舉於台南破獲本案。

檢方表示，王、林2人加入另案蔡男、林女、謝男（由桃園地方法院審理中）等人組成之人口販運犯罪組織，共同基於意圖營利，以詐術使人出境、摘取他人器官的犯意聯絡，而為分工：另案謝男負責以「高薪」、「文書工作」詐誘民眾辦理護照出國（即稱養豬場）；另案被告蔡男負責管理監督被害人出境；另案林女居於仲介柬埔寨人體器官需求的買家；而被告王、林2人則負責至機場確認被害民眾順利搭機前往柬埔寨。

犯罪集團先由謝男於去年12月底，尋求認識已久的被害人，佯稱可出境至柬埔寨從事行政文書工作，保證底薪6至7萬元，再以疫情期間出國需要健康檢查為由，誘騙被害人前往醫院，完成肝臟、肝炎標幟、腎臟、X光等檢查後，再由蔡男將被害人的健康檢查結果通知另案被告林男聯繫在柬埔寨的人體器官買家「叶○○」。

雙方並以登機交付前金50萬元、下機4小時內交付後金50萬元的交易模式、價格達成合意，並約定朋分不法所得。嗣後蔡男指示王、林2人於今年7月27日，前往桃園國際機場，將護照、小黃卡、機票等文件交付予被害人，王在旁監視，確保被害人獨自搭機前往柬埔寨，嗣經被害人抵達柬埔寨後，器官買家因故不願購買而退貨，並拒絕付款，被害人始免於遭人摘取器官而驚慌返國。

專案小組偵辦人口販運案件，於今年8月25日，持法院核發之搜索票，前往王、林等人租屋處執行搜索，查獲被告王、林及同夥共同涉嫌從事毒品咖啡包分裝工廠，起出毒品成品、半成品、製毒工具及封口機、分裝工具、點鈔機等證物。