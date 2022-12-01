中油技術員21年收賄3300萬 罔顧安全「副廠充原廠」 5人起訴
中油石門供油中心張姓汽車修護技術員，利用負責油罐車、氣槽車維修及零件採購業務機會，長期按月向廠商索取約兩成回扣，還接受業者招待喝花酒，21年來收賄共3328萬元。基隆地檢署今依貪汙治罪條例起訴張男及廠商共5人，並成功查扣4棟房產、變賣1千萬餘元的上市櫃股票。
檢調追查，張男（58歲）任同一職務長達21年，民國90年起至今年6月間，在石門供油中心負責油罐車、氣槽車維修保養標案採購、經辦、驗收及核銷等業務，向廠商蔡姓等人要求以當月撥款金額10至24%作為賄賂及回扣數額。
蔡姓等廠商人若不願意配合，張則以合約條款刁難或揚言來年更換廠商，使蔡等人就範，張因此能予取予求。
張索賄得逞後食髓知味，見該中心維修零件更替、汰換程序，未建立實質查核標準作業流程之漏洞，有機可趁，又與廠商廖姓、唐姓、陳姓及楊姓等人，共同浮報車體常用零件數量，檢斥責張男因利慾薫心，罔顧油品運輸及車輛駕駛者的安全，更與楊姓廠商，以副廠零件充當原廠零件而浮報零件價額。
張男索賄引發廠商不滿遭舉發，檢方今年7月獲報埋伏熱炒店蒐證，當場拍到張男向楊姓業者收受回扣影像，認時機成熟，調查人員8月4日兵分多路搜索張男人住處、辦公室及公司，扣得張男及楊男手寫賄款及浮報金額手札影本、陳男製作之分潤表、手機等物。
由於收賄事證明確，張男當天被收押，檢方同時查扣張男帳戶650萬元存款。
檢察官再發動第二、第三波搜索，向法院聲請扣押張所有之上市櫃股票（包含大立光、長榮等，市值約1049萬元）、保單10張及新北市汐止區及基隆市中正區之建物4棟（現值共約961萬元）獲准。
張男長期索賄、收取回扣及浮報款項長達21年，總計不法所得高達3328萬餘元，4廠商與張共同浮報數量及價額，則分別獲取54萬、46萬及162萬餘元不法所得。
檢察官徵得張男同意，迅速於兩週內完成大立光、長榮等上市櫃股票之變賣程序，淨得款為1173萬餘元。廖姓等廠商繳回全部犯罪所得，張男繳回犯罪所得262萬餘元。
主任檢察官陳怡龍表示，張男為基層公務員，長期營私舞弊，上下其手長達20餘年，不法所得多達3328萬元，重創公務員廉潔形象，其所屬機關猶渾然不知，顯見內稽內控機制有精進改善必要。地檢署呼籲國營事業應適時檢討內部控制、監督及稽核制度之有效性，員工輪調機制之落實，以避免舞弊情事再次發生。
檢察官陳淑玲指揮基隆市調查站、新北市調查處及航調處，查獲張男等人長年行、收賄，張男涉犯貪汙治罪條例購辦公用器材物品收取回扣、浮報數量及價額、不違背職務收受賄賂及偽造文書罪嫌。
廠商廖姓、唐姓、陳姓、楊姓及張姓共犯，涉浮報購辦公用器材物品數量罪，及分別另犯不違背職務行賄、偽造文書等罪嫌；另其餘廠商蔡姓、蕭姓及曾姓等3人所涉不違背職務行賄罪，則為緩起訴處分。
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