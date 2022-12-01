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扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

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扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

歐金獅。圖／聯合報系資料照片
歐金獅。圖／聯合報系資料照片
何姓、洪姓男子假冒軍官佯稱有管道可便宜購買國防部數千坪國有土地，騙新北市前議員歐金獅到國防部政治作戰局簽約、交付200萬元，刑事判決有罪；民事部分，歐提告要求何、洪連帶賠償200萬元，台北地方法院全額判准，可上訴。

歐金獅提告主張，何、洪偽造國防部政戰局收文章，向他表示可透過內部人員，以便宜價錢購買國防部數千坪國有土地，但須支付內部作業費用200萬元。

歐指出，何前年6月8日約他到政戰局進行承購程序，而他依約帶200萬現金到場，洪假冒軍官和他洽談買地事宜，要他填寫自製的不動產申請書，並交付200萬元；何、洪各依冒用公務員名義詐欺罪判刑1年10月、1年5月徒刑，他要求兩人吐還200萬元。

洪表示，自己沒有拿到200萬元，只拿到20萬元，其餘款項不知流向；何則說，他是被騙的，只是中介而已，偽造文書皆是洪做的，他只拿到45萬元並花掉了。

台北地院認為何、洪皆不否認歐的說法，另刑事案件認定的事實，認為何、洪確實協議好騙買主，並約買主到國防部大廳談事情，成功機率比較高，兩人應負損害賠償責任，判兩人應連帶賠償歐200萬元。

國防部 公務員

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