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微型電動二輪車新法上路 台南警大執法舉發違規133件

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局於新法上路期間，即與監理站及環保局聯合稽查，執行取締微型電動二輪車及改裝車專案，共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。圖／讀者提供
台南市警局於新法上路期間，即與監理站及環保局聯合稽查，執行取締微型電動二輪車及改裝車專案，共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。圖／讀者提供
微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，否則最重可罰3600元，已上路舊車則有2年緩衝期。台南市警局於新法上路期間，即與監理站及環保局聯合稽查，執行取締微型電動二輪車及改裝車專案，共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。

台南市警局自6月14日起即率全國之先執行「電動自行車執法計畫」專案，以現場攔查方式，取締違規的電動自行車，並持續推動此一專案。

微型電動二輪車11月30日起正式納管，新法上路，交通大隊結合各分局，29日及30日擇於易出沒改裝車及微型電動二輪車的路段聯合稽查，兩日共計取締車輛重要設備變更90件、無適格駕照5件、車輛設備規格不符20件、微型電動二輪車擅自變更電子設備10件、沒入拼裝車4件、其他違規4件。

交通警察大隊指出，若微型電動二輪車未經審驗合格，甚至擅自改裝馬達、電池等零組件，時速遠超過法定25公里且重量超過法定60公斤，將認定為拼裝車，依法舉發沒入這些移動的不定時炸彈。

據統計，台南市約有4萬8千餘輛微型電動二輪車。而自6月專案執行至目前為止，警方已沒入118輛拼裝車。交通大隊大隊長陳宇桓說，在微型電動二輪車113年全面納管前，仍會持續推動專案，維護市民行車安全。

警方指出，若微型電動二輪車未經審驗合格，甚至擅自改裝馬達、電池等零組件，時速遠超過法定25公里且重量超過法定60公斤，將認定為拼裝車。圖／讀者提供
警方指出，若微型電動二輪車未經審驗合格，甚至擅自改裝馬達、電池等零組件，時速遠超過法定25公里且重量超過法定60公斤，將認定為拼裝車。圖／讀者提供
台南市警局交通大隊結合各分局，29日及30日擇於易出沒改裝車及微型電動二輪車的路段聯合稽查。圖／讀者提供
台南市警局交通大隊結合各分局，29日及30日擇於易出沒改裝車及微型電動二輪車的路段聯合稽查。圖／讀者提供

電動自行車 台南 駕照

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