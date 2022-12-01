手機發現女性如廁偷拍片 色男花1萬達成調解獲緩刑
高雄彌陀區停車場廁所今年維修，男廁部分隔間挪用給女性使用，盧姓男子竟藉機，持手機偷拍女子如廁被發現，警循線逮到盧男，並在手機內找到竊錄影片；盧坦承犯行，以1萬元與對方達成調解，地院審理後，判他緩刑2年，以啟自新。
判決指出，今年彌陀區漁會停車場廁所，因女廁所故障維修期間，男廁部分隔間，挪給女性使用；盧男卻在5月29日下午4時45分許，利用廁所故障維修期間，持iPhone手機開始錄影，將鏡頭穿越廁所隔間牆板縫隙，偷拍女子如廁。
當場遭受害女子發現，立即報警處理，警方循線找到盧男，並在手機發現竊錄影片佐證盧的犯行，警詢、偵訊時，他都坦承不諱，檢方將人依妨害秘密罪起訴，並向地院簡易判決處刑。
法院認為，盧男無故竊錄他人身體隱私部位，嚴重侵害隱私，考量犯後坦承犯行，並無前科，與受害女子成立調解，賠償對方1萬元，足見有悔意；審理後地院，依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，緩刑2年，沒收扣案手機，全案仍可上訴。
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