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自稱不碰法律底線 員警罵所長沒懶趴、像垃圾下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中施姓員警曾在深夜大量開騎樓違停單月達400件引起注目，後來施在臉書指名道姓稱紀姓所長「垃圾」、「沒懶趴」被起訴；法院詳查前因後果，認定施顯是情緒性謾罵，且他曾發文稱「讓他看我在不碰觸法律底線下，嘴巴多嗆多賤」，審理後依2個公然侮辱罪判施拘役20日，可上訴。

台中地檢起訴指出，施男（30歲）先前在台中第5分局水湳派出所任職期間，因為不滿紀姓所長管理措施，以臉書暱稱「白嵐曉」帳號，去年11月16日PO文稱「所以我就說這個所長所做所為跟垃圾一樣」，並以＃符號標記說「我就是講紀OO」，指名道姓揭露該所長姓名。

檢方查，施男今年3月12日同樣以該臉書帳號發文，表示「你跟我說冷的可以維持現在服裝（外套加長袖制服）、熱的著長袖警便服？還特別當你標記主管可以自行統一決定給你看，一樣視而不見不敢投票表決，異於常人沒懶趴的主管趕快下台好嗎？」偵結依2個公然侮辱罪嫌起訴施。

台中地院審理時，施坦承用臉書「白嵐曉」頁面發文，但矢口否認公然侮辱，辯稱貼文前面都有具體載明評論事實，從整個脈絡來看，她是以善意目的針對具體事件發表合適評論，並非隨意謾罵，就算用語尖酸刻薄，仍應受憲法言論自由保障。

施舉大法官釋字第785號解釋理由書，警務人員健康屬憲法基本權一環，他是針對所長管理能力、勤務制度、對員警健康權影響等以夾敘夾議方式表達，非屬侮辱範疇。施也說，他認為所長不讓同仁用餐的行為很低劣才說他跟垃圾一樣，另所長只為配合換季規定，很沒擔當，才說他沒懶趴。

法院查，紀姓所長發現有員警凌晨2點下班、中午12點起班，但12點40分仍在所內吃午餐，才要求他提職務報告說明；法院認為，紀要同仁起班前先吃完飯並於12點準時出勤，而要他提職務報告，雖稍嫌嚴格，但非毫無根據。

法院審酌，施的貼文不但沒有還原完整事發經過，通篇也看不出有何訴求保障員警健康權目的，就以「跟垃圾一樣」混入個人情感謾罵所長，且施臉書也透過「開地球」方式公開貼文，況且施也自稱臉書有警界朋友、立法委員，勘認傳播層面甚廣，已達貶損人程度超越合理評論。

法院也發現，所長有視氣溫調整制服樣式，而施在臉書上除侮辱所長像垃圾，還說「下班後又寫了 申訴書申訴所長，反正我早就抱好年年考績不要的決心」、「我就是每年花兩萬塊買一整年的快樂」，「我就讓他看看我能在不碰觸法律底線的狀況下，嘴巴多嗆多賤」。

法院認為，施不滿所長管理、關係不睦，更可見他自己可能觸犯公然侮辱罪的法律底線有所認識，仍稱所長「沒懶趴」，同樣是情緒性謾罵。

法院直言，施身為警察，理當知法守法，竟因不滿所長管理就在臉書公然侮辱，且犯後否認，依2個公然侮辱罪各判他拘役10日、15日，應執行20日，得易科罰金。

施員在第5分局任職期間，用臉書罵紀姓所長垃圾、沒懶趴，法院依2個公然侮辱罪判他拘役20日。記者曾健祐／攝影
施員在第5分局任職期間，用臉書罵紀姓所長垃圾、沒懶趴，法院依2個公然侮辱罪判他拘役20日。記者曾健祐／攝影

公然侮辱 制服 警察

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