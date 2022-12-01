網紅男舞者告白不成 趁與女舞伴「一對一」練習時指侵

謝姓男舞者自拍舞姿PO網，自比網紅，與女舞伴「一對一」練舞，抱住她躺在地上，先摸胸再指侵，謝不認罪，台北地院採被害人說法，依強制性交罪判謝有期徒刑3年4月。可上訴。

2022年4月11日晚間，謝透過IG藉口邀被害人12日練舞，被害人同意表示可練到晚間8時，由被害人預約舞蹈教室，再傳訊息通知謝。

檢方指控，謝、被害人12日晚間6時抵達舞蹈教室，當天晚間7時，謝趁被害人坐在地上看手機，先自後方環抱她的腰部，再憑身形、體力優勢抱住她躺在地上，摸她的胸部、下體，將手指插入她的陰道內。

被害人趁謝鬆手時，匆匆逃離教室，傳訊息給當時的李姓男友，約李在捷運西門站見面哭訴，向中山分局報案。

謝承認與被害人單獨練舞，辯稱練舞時因舞蹈動作有所接觸，否認撫摸她的胸部、下體，更否認性侵。

法官調查，謝與被害人因練舞相識1年多，謝曾在2021年6月向被害人告白，但被害人並未回應，謝之後另結交女友，但維持與被害人約會練舞的關係。

被害人偵查、審理都稱，與謝排練時，謝從後面抱住她，用手伸到褲子裡摸她的下體，還以手指插入她的陰道，她有把事情告訴男友、父母；被害人說，她因舞團認識謝，練舞場地由謝提議，場地費用是到現場平分。

法官認為，被害人供述明確、一致，她與謝沒有嫌隙，曾拒絕謝告白，事發後，被害人不曾索求，若不是遭到性侵害，不會在偵查、審理時甘冒作偽證風險陷害謝。

合議庭認為，被害人在法庭作證時，不願再重複回想，經檢察官詰問時，還會出現哭泣、情緒不穩的情狀，與遭受性侵害者的情緒反應相當，認定謝犯案。