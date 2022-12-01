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女客按摩遭脫褲還被問「怎麼都不叫？」 師傅認罪了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市新莊區一家按摩館謝姓師傅替女客人按摩時，示意她趴在床上，卻逕自褪去女客人的褲子和內褲，徒手觸摸她大腿內側和外陰部。謝食髓知味，還要女客人「翻面」，順手推去她的上衣，女客人手足無措，只能雙手掩胸，並在按摩完後報警。一審依刑法利用權勢猥褻罪判謝5月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回謝上訴，但緩刑2年。

謝緩刑期間付保護管束，且須履行賠償，並接受2場兩性平權法治教育。

被害的女客人之前就曾讓謝姓按摩師傅按摩過，2019年5月31日晚上9點半她再度前往按摩館並指定謝服務。她說，一開始還蠻正常的，按摩快結束之際，謝將她的外褲、內褲褪下，按摩她大腿內側和外陰部，她因緊張、害怕而將雙腳夾緊不敢動，之後謝再將她的外褲和內褲穿在膝蓋上，她即趕快穿起來。

女客人說，之後謝要求她轉到正面仰躺，並意圖將她上衣拉開，但她用手將上衣緊緊壓住，因當下緊張，身體僵硬，謝還要求她「放輕鬆」，並表示「按摩都不痠痛?」。她因回答「會痛」，謝又詢問「怎麼都不叫？」她沒有回答。

結帳時，女客人原本想向櫃台反應，但擔心櫃台袒護員工，也怕誤會師傅，因此先行離開再打電話反應。

謝姓師傅表示自己從事民俗療法的推拿按摩，沒有猥褻，何況按摩空間只有屏風遮蔽，還有店內其他員工進出，他不可能猥褻行為。律師也說女客人的屁股、大腿內側及陰部都沒驗出謝的DNA，可見無猥褻行為。

女客人丈夫證稱妻子當天就傳訊息告知遭猥褻，回家時一直哭、很崩潰，他因此陪同報警。丈夫說，妻子事發後常在睡夢中驚醒，她有去看心理醫師，提到這件事還是會害怕。

新北地院認為，鄭案發後經新北市警刑事鑑識中心測謊，對於「有無摸被害人下體？」「有無脫掉被害人的內褲？」等問題均回答「沒有」，呈不實反應，而女客人測前會談稱鄭有摸她的陰部，經區域比對法測試結果，無不實反應，可當補強證據。新北地院認為鄭既然沒有射精，沒驗出他的DNA屬事理之常，鄭犯行明確，判他5月徒刑，得易科罰金。

一審判決後，謝和檢察官皆上訴。高院認為鄭姓師傅與女客人在按摩時類似醫療上的照護關係，卻罔顧女客人對他的信任與尊重而猥褻，造成被害人身心受創，審酌他在二審時認罪，也賠償5萬元和解金，雖駁回上訴但宣告緩刑2年。

新北市新莊區一家按摩館謝姓師傅替女客人按摩時，示意她趴在床上，卻逕自褪去女客人的褲子和內褲，徒手觸摸她大腿內側和外陰部，還問她「怎麼都不叫？」示意圖／ingimage
新北市新莊區一家按摩館謝姓師傅替女客人按摩時，示意她趴在床上，卻逕自褪去女客人的褲子和內褲，徒手觸摸她大腿內側和外陰部，還問她「怎麼都不叫？」示意圖／ingimage

按摩 猥褻

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