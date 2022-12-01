分屍84歲難搞的老爸卻沒家屬想告 檢察官：人倫慘劇

男子符冠羣不滿老父騷擾母親，去年弒父後，分屍棄置新北市永和區瓦窯溝，被依殺害直系血親尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴，新北地方法院判符19年徒刑。符和檢察官皆上訴，台灣高等法院昨辯論終結，符希望能從輕量刑，高檢署公訴檢察官則認為這是起人倫慘劇，令人驚駭，並指符沒有悔意、惡性重大。

符冠羣（55歲）的父母已離婚卅年，符母由符照顧、父親（84歲）獨住。符對母親照顧無微不至，而即使父親與家庭感情生疏，仍在父親住療養院時常去探望。去年11月下旬，符接年老力衰的父親回家同住，但沒幾天就認為父親「照顧需求過高」，以枕頭將父親悶死，再將父親屍體藏在住家頂樓加蓋。

符冠羣犯案後，擔心入獄沒人照顧年邁老母，去年12月6日決定毀屍滅跡，晚間先將父親屍體肢解後，放入行李箱內，再於隔天凌晨2、3點時，拖著行李箱走到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體、分屍工具丟到瓦窯溝內。

殺害直系血親尊親屬部分，新北地院判符冠羣16年徒刑，毀損遺棄屍體則判3年6月，應執行19年徒刑。

一審宣判後，檢察官和符分別以「量刑過輕」和「量刑過重」上訴。

符冠羣表示「只是想保護母親」才這樣做，澄清非預謀。律師表示，死者在離婚前後都有家暴、騷擾妻子的狀況，符很孝順，在接回父親時還帶他去做牙齒、買床等安置物品，家人也證稱符是蠻高興地帶父親回家。律師說，符長期照顧有精神疾病的母親已不容易，而符父並非容易照顧之人，長照機構才會不斷要求符趕快將老父帶走。