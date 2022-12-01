FinTech創新發展 監理思維應與時俱進

近年金融科技（FinTech）創新發展，不僅對金融業產生重大變革，金融監理態度也應與時俱進，但現行法規因應產業發展，無論在政策及法制上都無重大突破，例如虛擬貨幣出現爭議時，即無法有效獲得周延保障，也讓幣圈投資人的步伐裹足不前，政府應正確擬定產業發展政策，配合金融監理沙盒機制運作，才能鼓勵金融產業創新。

對性質錯誤解讀包括TDR（台灣存託憑證）。證交法對有價證券的核定、募集發行與掛牌上市均有詳細規定，如有投資工具未經金管會履行法定程序，該「投資工具」就違反正當法律程序原則，是否能被認定為證交法的有價證券，有待商榷。

要判斷TDR是否為證交法的有價證券，須依「正當法律程序原則」檢驗；金管會在76年9月12日以財政部第900號函釋，指「外國之股票、公司債、政府債券、受益憑證及其他具有投資性質之有價證券，凡在我國境內募集、發行、買賣或從事上開有價證券之投資服務，均應受我國證券管理法令之規範」。

法界人士指出，金管會想處罰投資人，找了76年的老公文，指稱TDR就是有價證券。但不論從法律明確性、法律授權明確性及法律保留原則來檢視，都有重大爭議；另有學者認為，金管會拿行政函釋入人於罪，已違反罪刑法定、刑法類推適用禁止原則。

當年的金管會主委於相關修法過程中，未提及76年第900號函釋，已核定TDR為證交法上的有價證券，因此金管會才提案增修證交法第165條之2，用來規範第二上市的TDR。

金管會在101年6月出版的年報中，也認為證交法修正重點應包括完備外國公司來台第一、二上市（櫃）相關法制，增訂外國公司專章及相對應的處罰規定，以符合法律明確性及罪刑法定原則；換句話說，證交法165條之2增訂前，TDR應非屬證交法規範的有價證券。