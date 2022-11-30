台北市大同區里長被控現金買票 調查局搜索約談到案
調查局台北市調查處接獲情資，指台北市大同區民權里長陳玉女，涉嫌在選前透過樁腳現金買票，違反選罷法；調查局今天搜索8處地點，查扣手機等證物，約談陳女等9人釐清 ，目前包括陳女在內共有8人到案，但陳女否認賄選，詢後移送士林地檢署複訊，由檢察官偵訊中，檢方比對扣押事證與證人證詞，決定是否強制處分。
據了解，陳玉女是大同區當地資深里長，人氣支持度頗高，本屆爭取民權里長連任成功，高票當選，但卻被檢舉疑似有買票行為，台北市調查處蒐證告一段落後，在選後發動搜索約談行動。
大同區民權里早期是以賣木材聞名，當地居民俗稱「柴寮仔」，陳玉女任內將巷子進行改造，推廣在地「柴寮仔」文化，也常舉辦大型活動供里民參加，尤其中秋節頒發獎狀學金的活動，更吸引大批里民前往參與。
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