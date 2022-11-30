教育部指國語日報是政府捐助財團法人 最高行政法院駁回確定
教育部2017年認定國語日報社屬政府捐助財團法人，要求1個月內召開董事會修正章程、辦理董事改選，國語日報不服行政院訴願決定，提行政訴訟；台北高等行政法院認定國語日報成立時，財產來自政府比例不到一半，非政府捐助的財團法人，判撤銷訴願決定及原處分。教育部上訴，最高行政法院今駁回確定。
教育部為釐清國語日報是否是具政府捐助財團法人性質，2017年以函認定國語日報屬預算法、決算法所規定的政府捐助財團法人；另依民法規定，請國語日報1個月內召開董事會議、配合修正捐助章程條文，辦理董事改選。國語日報不服，循序提起行政訴訟。
國語日報社主張，報社由民間捐助，是具有公益與教育性質的財團法人。但教育部認為，報社是政府為執行推行國語政策，由政府全部出資，1948年完成報社營利事業稅籍登記。
台北高等行政法院認為國語日報1948年由教育部給資1萬「金圓券」開辦，但發行創刊號後因經濟無法維持，1949年出售廠房、遣散員工而不存在。北高行指出，教育部提出的相關證物或說明，都未能證明國語日報成立社團法人時，政府基於設立財團法人目的移轉相關財產，且未能提出政府為移轉財產所訂定的捐助章程，更未證明政府捐助國語日報財產超過一半，不採信教育部抗辯。
北高行認為國語日報成立時並無超過財產總額一半來自於政府、公營事業、公法人捐助，原處分認定國語日報為政府捐助的財團法人，要求修訂捐助章程及改選董事不合法，判國語日報勝訴。
教育部不服，提上訴，聲明廢棄原判決並駁回國語日報在第一審之訴。
最高行政法院指出，教育部因國語日報第209期社刊提及「國語日報非私人事業，應由政府收回」等內容，基於主管機關權責，先後召開研商會議、座談會，認定國語日報屬政府捐助財團法人，但教育部依職權所訂定的教育法人監督要點並未明確指明民法何條規定，沒有法律授權依據，違反法律保留原則。
最高行認為教育部要求國語日報召開董事會修正捐助章程、設置監察人、限定董事的組成與資格並辦理董事改選、變更捐助章程記載的捐助來源等，規定在民法第62條、第63條「財團之組織」、「管理方法」，變更應由民事法院裁定，主管機關教育部僅有聲請權，無權直接以行政處分來做。最高行認定國語日報訴請撤銷訴願決定及原處分，於法有據，駁回教育部上訴。
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