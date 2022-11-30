澎湖議員選舉賄選 首波起訴落選人親友4人

澎湖縣議員選舉落選人呂姓男子的親戚，在選前涉嫌以每票1000元幫忙買票，澎湖地檢署偵結，今天依違反選罷法，起訴呂的2名親戚及2名收賄選民。

澎檢指出，呂姓落選人參選澎湖縣第19屆縣議員選舉第一選區（馬公市）縣議員，呂弟和弟妻的堂妹陳姓女子，因該選區應選11席，有18人登記參選，競爭激烈，呂弟10月7日到陳女住處，交付現金1萬5000元給陳女，請陳女及陳女的丈夫、兒子支持呂參選，並請陳女以每票1000元幫忙賄選。

陳女應允後，除依戶口內投票權人數自行收存賄款，當天晚上又到鄰居張姓婦人住處，交6000元給張婦，要張婦及張婦的丈夫、女兒、女婿投票給呂。張婦也應允而收賄。

陳女又於10月10日左右，到兄嫂陳姓婦人家交付現金5000元，要求哥哥、嫂子及父母、姪女投票支持呂，為避免嫂子忘記呂的姓名，還手寫呂的姓名紙條交付嫂子收存，嫂子也應允收受。