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戶頭無故多200餘萬涉收賄 北市殯葬處前副處長被羈押禁見
台北市殯葬管理處前副處長王文秀遭控利用2件殯葬處案件收受賄賂，廉政署昨搜索約談王女及廠商共7人，檢察官複訊後向法院聲押獲准。台北地院裁定理由指出，王女任職副處長期間，銀行帳戶多了200萬元卻無法說明是否為合法收入，另涉財產來源不明罪，這也成為法官裁定她羈押禁見的理由之一。
北院表示，王女雖否認收賄，檢方仍依貪污治罪條例職務賄賂罪及財產來源不明罪聲請羈押。經審酌包括共犯及相關證人供述等全案卷證資料，相互勾稽、核對後，確認王女曾3度向證人收取款項，並於特定期間內，銀行帳戶無故增加200餘萬元。
北院指出，上述事實雖不足證明王女利用職務收賄，但相關事實均係圍繞她時任職殯葬處副處長的法定職務範圍內，涉嫌利用各種機會向行賄共犯收取款項。此外，王女對於自己戶頭增加200餘萬元，尚無其他事證可說明其為合法或合理收入。
法官據此認為，王女涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、財產來源不明罪犯罪嫌疑重大，且財產來源不明罪部分有串證、滅證之虞，而有羈押禁見的必要。
王文秀今年3月間，因辦理奠祭禮廳佈置及電子輓聯兩件採購案時，涉洩漏標案資訊護航定廠商並從中收賄，遭檢廉搜索約談，當時便遭檢方聲押，獲法院裁定以60萬元交保，事發後改調北市文山區公所主秘。
檢廉偵辦後，又自王女當時被查扣的手機進行過濾分析，自通聯及通訊軟體對話紀錄查出，她另於2019年間，曾經藉由北市第二殯儀館停車場新建工程標案，以及某殯葬業者興建生命紀念館申請案索賄，不法所得約數十萬元。
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