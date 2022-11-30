北市殯葬處前副處長兩度涉貪 北院裁定羈押禁見

北市殯葬管理處前副處長王文秀遭控利用2件殯葬處案件收受賄賂，廉政署昨搜索約談王女及廠商共7人，經檢察官漏夜偵訊後，依貪汙罪嫌聲押王女，台北地院稍早依涉犯重罪及有串供之虞等理由，裁定將王女羈押禁見。

王文秀今年3月間，因辦理奠祭禮廳佈置及電子輓聯兩件採購案時，涉洩漏標案資訊護航定廠商並從中收賄，遭檢廉搜索約談，當時便遭檢方聲押，獲法院裁定以60萬元交保，事發後改調北市文山區公所主秘。

全案係由廉政署自當時查扣王文秀手機進行過濾分析，自通聯及通訊軟體對話紀錄發現，王女另於2019年間，曾經藉由北市第二殯儀館停車場新建工程標案，以及某殯葬業者興建生命紀念館申請案索賄，不法所得約數十萬元。