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北市殯葬處前副處長兩度涉貪 北院裁定羈押禁見
北市殯葬管理處前副處長王文秀遭控利用2件殯葬處案件收受賄賂，廉政署昨搜索約談王女及廠商共7人，經檢察官漏夜偵訊後，依貪汙罪嫌聲押王女，台北地院稍早依涉犯重罪及有串供之虞等理由，裁定將王女羈押禁見。
王文秀今年3月間，因辦理奠祭禮廳佈置及電子輓聯兩件採購案時，涉洩漏標案資訊護航定廠商並從中收賄，遭檢廉搜索約談，當時便遭檢方聲押，獲法院裁定以60萬元交保，事發後改調北市文山區公所主秘。
全案係由廉政署自當時查扣王文秀手機進行過濾分析，自通聯及通訊軟體對話紀錄發現，王女另於2019年間，曾經藉由北市第二殯儀館停車場新建工程標案，以及某殯葬業者興建生命紀念館申請案索賄，不法所得約數十萬元。
昨天遭檢廉約談的的公務員，除王女外，尚有時任殯葬處課長歐陽更生，與其餘被告泰翔公寓大廈管理公司負責人蕭德銘，各以5萬元交保。寶相閣實業負責人詹坤霖、泰祥承辦人陳永傑則各以20萬元交保；王文秀白手套陳子皓、泰翔合作廠商易真電腦負責人張簡鼎晉，各以3萬元交保。
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