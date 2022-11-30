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車被潑漆誤認路人砍爛四肢 三嫌犯交保二審發回更裁

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蒙姓男子本月25日將車停在雲林虎尾路旁遭人潑紅漆，見王姓男子站在對街抽菸，誤認是潑漆者，率5人持刀棍圍殺，王手、腳筋被砍斷，自行駕車就醫，送進加護病房，檢方聲押蒙、鍾及馬3人，雲林地院裁定各以5至10萬元交保，檢方提抗告，台南高分院今天撤銷原裁定，發回更裁。

台南高分院指出，依據蒙男等3人供述及相關證據，蒙男3人涉犯罪嫌確實重大，況蒙男3人所為可能涉犯重傷害罪等情形，最輕本刑5年以上有期徒刑重罪。

台南高分院審酌，鍾男、馬男雖初步坦承犯行，然其供詞均避重就輕，加以蒙男原否認犯行，後於原審訊問時，才對檢察官聲請羈押事實不爭執，惟仍否認動手。且王遭砍殺後，目前仍在加護病房搶救中，尚無法製作筆錄，實情如何有待進一步釐清。

同時，案發現場精品會館某服務生遭同案被告陳男毆打，因畏懼而不願配合調查，並拒絕提供店內監視器影像等情，認蒙男3人涉案情節不輕，而且案情仍未明朗，蒙男3人與同案共犯的供詞尚有差異，若未將蒙男3人羈押，顯然有勾串共犯或證人的高度可能性。

台南高分院認為，蒙男等人規避日後偵查、審判及執行的可能性甚高，能否逕認蒙男3人均已坦認犯行，而無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，值得商榷。又原審以蒙男坦承「下手」實施強暴犯行，又提及蒙男僅屬其中在場「助勢」，情節較為輕微，似有論理的矛盾，非無再予斟酌的餘地。

台南高分院表示，檢察官抗告有理由，因而撤銷原裁定，發回原審法院更為適當的處置。

雲林地檢署聲押蒙、鍾及馬3人，雲林地院裁定各以5至10萬元交保，檢方提抗告，台南高分院今天撤銷原裁定，發回更裁。圖／讀者提供
雲林地檢署聲押蒙、鍾及馬3人，雲林地院裁定各以5至10萬元交保，檢方提抗告，台南高分院今天撤銷原裁定，發回更裁。圖／讀者提供

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