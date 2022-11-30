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走出國際 台灣與美國國際民主協會用廉政交朋友

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部廉政署日前於聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查期間，與美國國際民主協會（NDI）合辦印太4國青年國際廉政交流系列活動，行銷政府廉政措施，讓官方機構「用廉政交朋友」，擴大至國際非政府組織，建立接軌國際的成功合作模式。

廉政署自2011年成立以來，一直致力於將廉政接軌國際，積極參與國際反貪腐會議或研討會，運用會議報告行銷台灣廉政措施，並通過聯合國反貪腐公約施行法，以非會員國自主實踐公約內容，並對外公布國家報告及接受國際審查，以及與邦交國簽訂廉政合作協定，都讓來台的4國12名青年領袖印象深刻。

廉政署這次與鮮少與政府機關合作的美國國際民主協會，共同主辦印太青年交流活動，由菲律賓、印尼、斯里蘭卡及巴布亞紐及內亞4國13名青年幹部，與台灣12名大學及碩、博士生代表進行交流，除交流營外，廉政署也安排印太青年了解台灣海關透明化及新北市淡江大橋廉政措施，了解台灣廉政運作實務。

今天代表台灣與印太青年交流的台北大學公共行政碩士生謝佳勳、中山大學外文系學生涂芳瑄，也到現場分享心得，並由法務部長蔡清祥部長頒發研習證明，蔡同時邀請兩人擔任廉政青年宣傳大使。

蔡清祥表示，這次的交流活動有向下扎根、國際交流、廉政外交等重大意義，是無關政治，台灣司法外交的一環，希望未來能有更多與其他國家官方機構或民間組織的合作機會。

法務部廉政署與美國國際民主協會（NDI）合辦印太青年國際廉政交流系列活動，讓台灣「用廉政交朋友」。記者蔣永佑／攝影
法務部廉政署與美國國際民主協會（NDI）合辦印太青年國際廉政交流系列活動，讓台灣「用廉政交朋友」。記者蔣永佑／攝影
廉政署長莊榮松介紹這次美國國際民主協會（NDI）合辦印太青年國際廉政交流系列活動相關內容。記者蔣永佑／攝影
廉政署長莊榮松介紹這次美國國際民主協會（NDI）合辦印太青年國際廉政交流系列活動相關內容。記者蔣永佑／攝影

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