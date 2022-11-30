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北市刑大：警局保防科長公務門號 遭盜用申請通訊軟體
民進黨立委高嘉瑜及台北市議員林亮君，收到聲稱是台北市警察局保防科長林基田的奇怪訊息，查證警察局回覆是被盜帳號。
台北市刑大初步了解，林基田並沒有申請使用該通訊軟體，研判是有人冒用林基田公務門號申請該通訊軟體帳號，再以其他方式取得登入驗證碼後取得帳號控制權，並冒用林基田名義私訊他人。
初步清查，目前沒有民眾因冒名林基田帳號受騙或提供個資情事，但此舉已觸犯妨害電腦使用罪，市刑大科偵隊已協助檢舉林基田帳號，並持續追查不法冒用者身分。
警察局指出，不法集團會以各種方法誘騙或盜取民眾個資，民眾使用網路社群或通訊軟體時應注意下列事項，以免個資外洩，並造成其他人受害。
1、 勿點選來路不明簡訊、超連結或在網頁輸入個資。
2、 勿隨意提供個資或傳送手機擷圖給未經查證對象。
3、 可在網路社群或通訊軟體設定雙重驗證或掃碼登入，以提升帳號安全性。
4、 可於帳號設定中設定每次登入通知，並檢視有無重複登入或來路不明其他設備及登入IP。
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