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涉嫌現金買票 苗栗縣苑裡鎮代落選人5萬交保

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣苑裡鎮賴姓鎮民代表候選人競選失利，遭檢方查出涉嫌以每票新台幣500元買票，經傳喚到案，並查扣樁腳未及發出的3萬5000元賄款，檢方訊問後予以5萬元交保。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，檢察官蕭慶賢指揮苗栗縣警察局通霄分局、法務部調查局苗栗縣調查站偵辦苑裡鎮賴姓鎮民代表候選人與一名樁腳涉嫌以每票500元向選民賄選案件。

地檢署表示，檢方在23日發動搜索，在樁腳處查扣來不及發出的3萬5000元賄款，並傳喚通知賴男、樁腳及選民到案說明，但賴男直到昨天才到案應訊；另外根據開票結果，賴男未當選。

檢察官訊問後，認為賴男與樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但均無羈押必要，准予賴男5萬元交保，樁腳及選民均請回。

樁腳 賄選

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