台南學甲88槍槍擊案 檢方：已有掌握多名共犯

日前凌晨有人持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，囂張行徑震驚政壇，台南地檢署指出，案發當天即指定交由檢肅黑金專組主任檢察官與二位檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方聯繫案件的偵辦；目前已有掌握多名共犯追緝中。

檢方指出，本月10日上午6時50分許，接獲市警局通報學甲槍擊案後，檢察長當日立即指示分案。槍擊案發生後，專案小組隨即鎖定參與的郭姓共犯，並於當日核發拘票將他拘提到案。

經檢察官訊問後，翌日立即向法院聲請羈押。惟台南地院以2萬元交保後，檢察官不服提起抗告，台南高分院發回後，台南地院仍諭知以6萬元交保。

檢方表示，地檢署傾力支援專案小組，檢察官仍持續與市警局專案小組，每日聯繫討論案件進度及交換意見外，並每周定期、不定期在市警局或地檢署召開極多次專案會議，討論所有細節及如何有進一步偵查作為。