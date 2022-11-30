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台南查緝隊前分隊長詐領獎金 人頭轉任秘密證人獲減刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

海巡署台南查緝隊廖姓前分隊長涉嫌串通許姓查緝員，找來4名友人充當走私菸品案的檢舉人，詐領檢舉獎金250萬元後朋分花用，檢方依涉貪汙治罪條例等將廖等6人起訴，廖應執行有期徒刑8年、褫奪公權4年外，4友人轉為秘密證人分獲減刑，分處4年、褫奪公權3年至10月不等徒刑。

檢方調查，2014年6月初，友人提供新北林口湖子路附近工廠某倉庫涉嫌私藏未稅香菸情資，經許應允下，找人頭出面擔任檢舉人，配合許製作不實筆錄，而私菸經破獲查扣，函請新北市府核發檢舉獎金，審查人員核發過程中察覺有異，決議暫停發放239萬多元。

2014年6、7月間，廖、許已獲悉海字號漁船涉有走私未稅菸品情資，未料，廖於同年10月30日前，再次找了人頭出面擔任檢舉人，並配合製作不實檢舉筆錄外，廖等人到南方澳漁港現勘後，發現另受監控厚字號漁船也涉嫌走私，廖等人再製作不實檢舉筆錄。

海字號、厚字號二艘漁船遭查緝運輸的私菸合計18萬多包後，函請核撥檢舉獎金。基隆市府財政處審查人員誤認有檢舉人實質檢舉查獲，分別核撥72萬多元及71萬多元元，並兩人頭分受檢舉獎金。

廖偵辦上述走私案後，認全字號、漁字號及裕字號3艘漁船可能涉有接駁私菸之嫌疑，一行人又相約製作不實檢舉筆錄，廖指示不知情同事持該筆錄，2014年11月間向法院聲請核發搜索票獲准。

此外，廖已循線獲悉春字號漁船涉嫌走私香菸，並與非本案情資的友人男製作不實檢舉筆錄。他持該筆錄聲請核發搜索票獲准。台南查緝隊2015年3月21日在該船上查獲私菸18萬包。廖函請台中市政府撥付檢舉獎金後，核撥檢舉獎金104萬多元。

廖已循線獲悉益字號、億字號漁船可能走私菸品入境，並進行偵查。他明知友人並非情資提供者，仍與人頭製作不實檢舉筆錄，事後未查獲而作罷。案發後，廖的4名友人均經檢察官同意，擔任秘密證人。

台南地院合議庭認為，林口私菸倉庫案；海字號及厚字號漁船走私案；全字號、漁字號及裕字號等5案，廖對案情均知悉，確有參與犯行，另許明知案情並應允，主觀上有犯罪的故意，其餘4人僅出面擔任人頭檢舉人製作檢舉筆錄，甚至獲核撥檢舉獎金。

合議庭認廖犯行使公務員登載不實文書罪、利用職務上的機會詐取財物既遂罪，許犯行使公務員登載不實文書罪。另4人分別犯行使公務員登載不實文書罪、以身分犯共犯關係利用職務上機會詐取財物既遂罪，並依證人保護法等減輕其刑。

台南地院認廖的4名民間友人分別犯行使公務員登載不實文書罪、以身分犯共犯關係利用職務上機會詐取財物既遂罪，並依證人保護法等減輕其刑。圖／本報資料照
台南地院認廖的4名民間友人分別犯行使公務員登載不實文書罪、以身分犯共犯關係利用職務上機會詐取財物既遂罪，並依證人保護法等減輕其刑。圖／本報資料照

私菸 走私

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