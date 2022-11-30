通緝犯大陸隔空指揮綁架男童要求6千萬贖金 法院判關5年定讞

男子陳昱全因強盜等案件遭判刑定讞，事後逃亡大陸，而他2006年間涉嫌教唆表弟綁架李姓男童，並向李童母親要求6000萬元，綁架最終因拿不到錢，釋放男童，最高法院依成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪判5年徒刑定讞。

陳國中畢業，曾經從事職棒簽賭組頭、電腦公司行政總監等工作，因犯下強盜、傷害等罪判決確定但未到案執行遭通緝，逃往大陸藏匿，期間和在大陸經商的李姓男子認識10年，卻為籌措逃亡資金、清償債務，唆使表弟綁架未滿12歲李的兒子。

判決指出，陳2006年6月初在大陸用電話聯繫、指示表弟綁架李童，表弟因經營的酒店缺錢，和3名酒店員工共同犯案，4人分別判刑3年8月至3年10月不等徒刑確定。

表弟等人犯案前多次到淡水勘查李童的生活作息，發現外籍看護會送李童上學；陳打電話借休旅車作為犯罪車輛，表弟一行人2006年6月20日上午7時許，在淡水新興街強行擄走李童，載往新竹某車庫看管。

表弟事後打電話要求李童母親交付6000萬元贖金，並用「看好球賽」暗示員工「看好肉票」，但因無法順利取得款項，也得知遭警方追緝，同年月22日晚間8時許在八仙樂園附近釋放李童。

陳否認犯行，供稱自己沒有參與、也沒有必要參與綁架案，他在做賭，不需要去做擄人綁架的事情，他跟表弟沒有在聯絡，認為表弟等人講的都不實在，「假設我欠在座各位1000多萬元，我請你們綁架來還我欠你們的錢，你們會願意嗎」，這種話只有表弟講的出來，如果確實有這些債務存在，表弟可以到大陸找他，「根本不需要綁架別人家孩子」。

法院依表弟等人、外籍看護、李童母親的證詞，不採信陳辯詞，認定陳行為時正值青壯，應發揮所長依循正途安身立命，卻唆使表弟擄人勒贖，以暴力處事，造成社會秩序安寧嚴重不安，惡性甚重。