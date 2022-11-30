快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

執行署花蓮分署用無人機空拍法拍土地 增民眾購買意願

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

法務部行政執行署花蓮分署為提升民眾對法拍不動產的興趣，推出「無人機空拍」服務，可不受地形及地理環境限制，在手機或電腦上網，就能從空中完整了解法拍不動產外觀及周邊環境，清楚掌握不動產現況，讓法拍資訊更加公開、透明。

花蓮分署表示，過去民眾對法拍不動產的印象是資訊不透明、風險高，主要原因在於必須調查不動產現況。為提升法拍資訊透明度，推出「運用遙控無人機空拍法拍不動產」服務，突破過往僅能從平面視角觀看的限制，讓民眾也能從空中及立體視角觀看法拍物件，以更加清楚掌握法拍物件之外觀與周邊環境，進而提升應買意願。

花蓮分署指出，這次首創政府機關以純台灣廠商所製作遙控無人機，空拍「法拍不動產物件」先例，影片中完整呈現土地外觀、形狀、鄰近道路及周邊環境等，因應民眾需求，拉近司法與人民的距離。

另外，本次空拍影片中原預計於下個月拍賣土地，於影片上架後數日，義務人就繳清所欠罰鍰及稅費合計10萬餘元，故該2筆土地已停止拍賣。詳細資訊及其他更多動產與不動產法拍物件，均可上分署拍賣網站查閱。

執行署花蓮分署利用遙控無人機，空拍法拍土地全貌，增加民眾購買意願。照片中兩筆土地的義務人已繳清罰款，已停止拍賣。圖／執行署花蓮分署提供
執行署花蓮分署利用遙控無人機，空拍法拍土地全貌，增加民眾購買意願。照片中兩筆土地的義務人已繳清罰款，已停止拍賣。圖／執行署花蓮分署提供

法拍 空拍 花蓮

延伸閱讀

屏東分署年末聯拍登場 有多筆土地、紅豆杉木雕、機車

共機擾台 一架BZK-005無人機越台海中線南側擾我空防

台北分署拍賣63枚戒指 11.93克拉的藍寶石鑽戒不定底價

為公私易地添效益 財部修正國有不動產交換辦法

相關新聞

台虹副總和陸廠私談合作被抓包 丟工作還暗槓機密文件

全球前三大軟板材料廠商台虹科技，2018年研發「高頻純膠BHF」系列產品貢獻公司不少營利，但吳姓資深副總，卻偷拍BHF配...

10歲女兒被老闆凌虐慘死 生母卻不敢吭聲 女雞商判關8年定讞

基隆市劉姓雞肉攤女老闆認員工的10歲女兒當乾女兒，以陪伴自己女兒為由，要求女童一周5日住在家裡，卻長期凌虐毆打、賞巴掌、...

雲豹甲車裝備移交偽蓋長官章 內務櫃遭檢查...中士GG了

陸軍機械化步兵單位王姓中士因負責雲豹八輪甲車保養業務，發現裝備履歷缺少移交、接收簽章，擅自偽刻連長、營長級職章行使，後又...

朱鳳蓮稱民進黨栽贓陷害 5台商「挺韓」賄選二審仍有罪

中國湖南省長沙市台辦經濟處處長黃道年被指以招待食宿、提供機票，動員台商返台票投2020年總統大選國民黨提名人韓國瑜，7人...

執行署花蓮分署用無人機空拍法拍土地 增民眾購買意願

法務部行政執行署花蓮分署為提升民眾對法拍不動產的興趣，推出「無人機空拍」服務，可不受地形及地理環境限制，在手機或電腦上網...

討不到錢猛刺母下顎害慘死 他「認不出媽媽」 殺人罪判18年

台中陳姓男子受精神疾病影響，只因向媽媽要零用錢遭拒就持刀刺穿她下顎，並狂砍50刀害母親慘死，陳落網一度自稱是「國父」，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。