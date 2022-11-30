執行署花蓮分署用無人機空拍法拍土地 增民眾購買意願

法務部行政執行署花蓮分署為提升民眾對法拍不動產的興趣，推出「無人機空拍」服務，可不受地形及地理環境限制，在手機或電腦上網，就能從空中完整了解法拍不動產外觀及周邊環境，清楚掌握不動產現況，讓法拍資訊更加公開、透明。

花蓮分署表示，過去民眾對法拍不動產的印象是資訊不透明、風險高，主要原因在於必須調查不動產現況。為提升法拍資訊透明度，推出「運用遙控無人機空拍法拍不動產」服務，突破過往僅能從平面視角觀看的限制，讓民眾也能從空中及立體視角觀看法拍物件，以更加清楚掌握法拍物件之外觀與周邊環境，進而提升應買意願。

花蓮分署指出，這次首創政府機關以純台灣廠商所製作遙控無人機，空拍「法拍不動產物件」先例，影片中完整呈現土地外觀、形狀、鄰近道路及周邊環境等，因應民眾需求，拉近司法與人民的距離。