討不到錢猛刺母下顎害慘死 他「認不出媽媽」 殺人罪判18年

台中陳姓男子受精神疾病影響，只因向媽媽要零用錢遭拒就持刀刺穿她下顎，並狂砍50刀害母親慘死，陳落網一度自稱是「國父」，還稱殺的人是壞人、殺人魔；法院送鑑定認為陳受精神病影響已認不出母親，非構成殺害直系血親尊親屬罪，變更改用殺人罪判他18年、施以監護5年，可上訴。

檢方起訴指出，陳男（39歲）有雙向情緒障礙症就醫，平時和葉姓母親（62歲）同住，葉每周會給兒子1000元零用錢，但陳常因索討要錢起衝突，今年4月1日陳討錢未果，竟持刀架住媽媽脖子，還用刀朝她下顎刺入、發狂亂砍，葉遭刺50刀慘死。

檢方以陳犯後冷靜清洗凶刀，認為當下並無因精神障礙導致無辨識行為違法能力，偵結依殺害直系尊親屬罪起訴他；法院審理期間，陳辯稱自己殺的人不是母親，媽媽現在還活得好好的且剛從泰國飛回台灣，他殺的人是個壞人、替身、恐怖殺人魔。

陳並稱，自己是台灣省國父孫中山的身體，他為了要救國家所以才殺人，還反問法官「所以這樣你覺得我有罪？」並表示，我認為我自己是無罪的，也爭執覺得他沒有身心障礙。

法院審理時，陳就客觀部分殺人部分坦承不諱，另陳經醫院鑑定、診斷及心理衛生評估等，研判他患有情感性精神病、雙相情緒障礙症等，且症狀嚴重需反覆住院治療，病史也記載「陳近2至3個月開始自言自語，不認識媽媽，認為是壞人或販毒者」。

法院認為，陳因精神病影響，出現無法辨識親屬情形，認定他行為時認知所殺害者非其母親，難構成刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪，變更後改依同法第271條殺人罪論處。

法院指出，經囑託臺中榮民總醫院鑑定，研判陳男仍可了解訊問內容、犯案情形，但因精神障礙影響其判斷力，其識別行為違法或依其辨識而為行為之能力顯著降低，依刑法第19條予以減刑後，依殺人罪判陳18年。