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雲豹甲車裝備移交偽蓋長官章 內務櫃遭檢查...中士GG了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陸軍機械化步兵單位王姓中士因負責雲豹八輪甲車保養業務，發現裝備履歷缺少移交、接收簽章，擅自偽刻連長、營長級職章行使，後又偽刻二級廠廠長的章蓋在保養附油申請書，直到營區輔導長安全檢查在他內務櫃發現印章才曝光，檢方依偽造公文書等罪嫌起訴王，王後來也役滿退伍。

檢方調查，王男（30歲）原負責部隊八輪甲車保養維護並簽辦相關公文，2020年11月間發現部隊裝甲車的裝備履歷書未有移交、接收單位的簽章，王未經周姓連長、張姓營長同意就私刻2人級職章，並直接在履歷書上蓋周名字行使，後因發現不需要營長章才沒蓋用張的印章。

王同年12月在辦理國軍裝備保養附油申請作業，為圖便利，又未經同意擅自刻印二級廠廠長、陳姓管制士的級職章，並蓋印在相關保養附油申請書上交付營長批示。

直到去年12月2日，該營區輔導長實施安全檢查時，在王的內務櫃內發現他持有3個偽刻的長官印章才曝光，經通報憲兵隊調查後移送檢方偵辦。

檢方訊時，王男均坦承不諱，相關連長、營長也表示沒有同意由王代為刻章，軍方內部調查也有相關印鑑比對、文書資料等可佐證。

檢方認為，王涉犯陸海空軍刑法第76條第1項第4款、刑法第216條、第211條行使偽造公文書，及同法第217條第1項偽造印章等罪嫌，偵結依2個偽造公文書、1個偽造印章，一共3罪嫌起訴他；其中偽造公文書法定刑為1年以上7年以下有期徒刑。

台中地檢署依偽造公文書等罪嫌起訴王姓中士。記者曾健祐／攝影
台中地檢署依偽造公文書等罪嫌起訴王姓中士。記者曾健祐／攝影

裝甲車 陸軍

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