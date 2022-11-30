台虹副總和陸廠私談合作被抓包 丟工作還暗槓機密文件

全球前三大軟板材料廠商台虹科技，2018年研發「高頻純膠BHF」系列產品貢獻公司不少營利，但吳姓資深副總，卻偷拍BHF配方圖，還私下暗槓公司主力產品「軟性銅箔積層板（FFCL）」量產設備圖，甚至與大陸廠商私下接觸合作，台虹科技發現後，去年2月將吳男解聘，並由保二總隊在他住處扣到相關公司機密文件，高雄地檢署偵結，今依違反營業秘密法將吳起訴。

檢方調查，吳男從1999年起就任職台虹科技，一路從基層爬升到研發四部代理資深副總，前年8月外派至大陸子公司，擔任子公司的副總，負責在大陸開拓公司的主力產品銷路。

2018年時，台虹研發「高頻純膠BHF」系列產品，前年成功上市後貢獻公司營利，但吳男卻被公司發現，在BHF產品研發時，偷拍公司白板的配方表，還利用職務之便，打開BHF產品的配方比例表後，用手機偷拍存檔。

前年8月外派至大陸子公司時，由於吳男掌握公司主力產品「軟性銅箔積層板（FFCL）」量產設備圖以及相關合成配方，當時公司要求他依規定將手上資料移轉並刪除，但吳卻回覆「手邊無配方資料，故無任何配方，需要填寫移轉申請書」。

隔年1月，吳男被公司發現私下以微信聯絡大陸客戶，稱可以合作相關產品，經內部清查後，發現吳在公司任職期間，曾經用公務電腦瀏覽跟他業務無關的配方及成本資料，電腦還有多次下載BHF的紀錄。

同年2月，吳被公司認為違反雇傭承諾書，依規定將他解雇，台虹懷疑吳男暗槓公司重要營業資料，委由律師向保二總隊報警偵辦。檢警獲報後，在吳男住處查獲公司實驗紀錄簿、測試樣品，還在手機發現多張翻拍的配方圖等物。

吳男供稱，翻拍配方圖是要做開發紀錄使用，讓他回家後可以繼續研究，至於公司合成設備圖等，是當時他曾參與設廠，才會留在手邊。

雄檢偵辦此案時，傳喚多名台虹高層作證，根據台虹高層及公司資料，發現吳男掌握的有許多屬於A級機密，且依吳男權限，並無權知道配方內容。