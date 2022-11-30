影／桃7旬翁左轉未禮讓…婦驚險逃劫 網：閃避技能點滿

桃園市蘆竹區忠孝西路、中正路口昨發生驚險車禍，一名77歲吳姓老翁開車左轉，疑未注意行人穿越道上67歲婦人，未禮讓便逕自轉彎，所幸婦人警覺、僅右腳擦傷；老翁雖未酒駕，依法仍將吃上最高3600元罰鍰，涉過失傷害部分也在調查。

蘆竹警方調查，吳翁昨天上午9時49分許開休旅車沿蘆竹區忠孝西路往中正路方向行駛，行經中正路口左轉時，因未注意，擦撞到當時正沿行人穿越道穿越道路的林姓婦人，造成她右腳擦挫傷，經送醫診療後無大礙。

警方到場處理，對事故雙方當事人實施呼氣酒精濃度測試，均為0，其中老翁開車未禮讓行人，依道路交通管理處罰條例，可處1200至3600元罰鍰，過失傷害部分後續將調查釐清。

有網友用行車記錄器拍下全程，昨po網，畫面中林婦走在行人穿越道上，速度一般，當她走到近路中央時，一輛小貨車先從她面前呼嘯而過，吳翁隨即跟上，差點撞上林婦，所幸林有警覺、及時穩住腳步，才沒發生憾事。

留言區網友紛紛指責汽車駕駛，「轉彎都不看路，不知道轉彎車要禮讓行人嗎？」「垃圾駕駛」、「一定要檢舉」；也有人讚婦人「這路人過馬路的觀念很正確，不然傷害可能不只這樣」、「閃避技能點好點滿」。