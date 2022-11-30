屏東分署年末聯拍登場 有多筆土地、紅豆杉木雕、機車

法務部行政執行署屏東分署12月6日辦理年末封關前最後一次「123拍賣會」，此次法拍3名酒駕義務人分別座落在竹田、獅子及牡丹的土地。

其中有名義務人，2018年間即已6次酒駕入監服刑執行完畢，不料2020年又酒駕且拒絕酒測，經開罰18萬元罰單遲未繳納，案件併同其他3件酒駕案件移送屏東分署執行，罰單金額高達42萬餘元。分署受理後查封他名下2筆在牡丹的土地持分，土地目前第3拍，底價僅15萬4800元，非常划算。

屏東分署指出，此次聯拍另有屏東地檢署所囑託2米高紅豆杉木雕藝品，上個月法拍會已有27組人馬領取喊價號碼牌，此次預料有志者將積極競標，只此一件的作品刀法雕工流暢，期待有緣人帶回家珍藏。另有新古機車2輛，以及海景世界公司股票2136股，皆在當日上午9點半開放觀覽、10點持證件登記、10點半開賣，價高者得標。

另外，暑假時曾推出叫好又叫座遙控車、穿越機及格鬥機器人又來了，義務人曾培育學生參加台灣飛行機器人競賽得到冠軍，本次變賣的物件原作為教具使用益智又具啟發性，當天上午10點至11點半、下午1點半至4點，在分署排隊入場並依公告價格賣出，物件數量有限價格划算，售完即止。