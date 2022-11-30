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屏東分署年末聯拍登場 有多筆土地、紅豆杉木雕、機車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署12月6日辦理年末封關前最後一次「123拍賣會」，此次法拍3名酒駕義務人分別座落在竹田、獅子及牡丹的土地。

其中有名義務人，2018年間即已6次酒駕入監服刑執行完畢，不料2020年又酒駕且拒絕酒測，經開罰18萬元罰單遲未繳納，案件併同其他3件酒駕案件移送屏東分署執行，罰單金額高達42萬餘元。分署受理後查封他名下2筆在牡丹的土地持分，土地目前第3拍，底價僅15萬4800元，非常划算。

屏東分署指出，此次聯拍另有屏東地檢署所囑託2米高紅豆杉木雕藝品，上個月法拍會已有27組人馬領取喊價號碼牌，此次預料有志者將積極競標，只此一件的作品刀法雕工流暢，期待有緣人帶回家珍藏。另有新古機車2輛，以及海景世界公司股票2136股，皆在當日上午9點半開放觀覽、10點持證件登記、10點半開賣，價高者得標。

另外，暑假時曾推出叫好又叫座遙控車、穿越機及格鬥機器人又來了，義務人曾培育學生參加台灣飛行機器人競賽得到冠軍，本次變賣的物件原作為教具使用益智又具啟發性，當天上午10點至11點半、下午1點半至4點，在分署排隊入場並依公告價格賣出，物件數量有限價格划算，售完即止。

當天不動產另有座落於屏東市、內埔及泰武的多筆土地，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在12月5日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知。12月6日下午2點半至3點另可在拍賣室現場投標單，下午3點開標。各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

屏東執行分署12月6日上午法拍新古機車、海景世界股票。圖／屏東分署提供
屏東執行分署12月6日上午法拍新古機車、海景世界股票。圖／屏東分署提供
屏東執行分署12月6日法拍屏東地檢署囑託的紅豆杉木雕藝品。圖／屏東分署提供
屏東執行分署12月6日法拍屏東地檢署囑託的紅豆杉木雕藝品。圖／屏東分署提供
屏東執行分署12月6日法拍酒駕N次義務人牡丹土地持分。圖／屏東分署提供
屏東執行分署12月6日法拍酒駕N次義務人牡丹土地持分。圖／屏東分署提供

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