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搭訕女子被拒卻刺死勸阻路人 二審判男子11年

中央社／ 台北30日電

趙姓男子去年在萬華某公園搭訕女子被拒後，不滿蔡姓男子上前勸阻，竟持剪刀猛刺蔡男致死。一審依殺人罪判刑12年、傷害罪判4月。二審今天撤銷殺人罪，改依傷害致死罪判11年。

趙男今天出庭聆判，被還押時表示「我不是要讓他死，判得太重了」。

判決指出，趙男於民國110年11月間在台北市艋舺公園內搭訕張姓女子被拒後，將張女推倒在地，在旁的蔡男見狀上前制止，雙方因而發生口角衝突，趙男一度持水果刀欲向蔡男尋釁，遭路人將水果刀取走。

判決指出，趙男因遭蔡男推倒在地而心生不滿，前往附近商家購買剪刀，再返回公園，朝蔡男的臀腿部位刺擊，陳姓路人見趙男行凶上前勸阻遭劃傷手臂。趙男後來看見蔡男大量出血而逃跑。蔡男因大量出血而不治死亡。趙男到警局自首。

一審認定趙男殺害蔡男及傷害陳姓路人，分別依殺人罪判刑12年、傷害罪判刑4月，得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天撤銷原判決殺人罪部分，認定趙男沒有殺人犯意，改依傷害致死罪判刑11年。全案可上訴。

殺人 傷害罪

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