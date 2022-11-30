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10歲女兒被老闆凌虐慘死 生母卻不敢吭聲 女雞商判關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市劉姓雞肉攤女老闆認員工的10歲女兒當乾女兒，以陪伴自己女兒為由，要求女童一周5日住在家裡，卻長期凌虐毆打、賞巴掌、立跪吃飯，害女童喪命，而女童生母不敢吭聲，直到檢方解剖發現女童傷勢是遭反覆毆打的，才東窗事發，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判劉婦8年徒刑定讞。

女童2018年8月至2019年3月4日間住在劉婦家，與劉婦女兒一同讀小學；劉婦不滿女童吃飯時間過久、不寫功課，常拿鐵尺毆打、呼巴掌，還要女童跪著吃飯。2019年3月4日凌晨，女童被虐至倒地不起，創傷性硬腦膜下出血合併意識不清，送醫緊急開顱移除血塊，仍宣告不治。

法醫研究所解剖鑑定，高度懷疑是兒虐，檢察官囑託台大醫院鑑定死因，發現符合虐待型態。女童的導師、輔導老師、護理師、學務主任和家教都發現女童眼眶下方有明顯的瘀血紅腫、膝蓋結痂，且在老師追問下，女童說「被乾媽打、吃飯被逼下跪」。

法院認為女童寄居在劉婦家，其他人沒有反覆毆打女童的機會，劉婦稱只有打巴掌、打腳底板等「輕微體罰」，不採信說詞，劉婦讓女童寶貴生命逝去，暴力已達凌虐程度，且沒有和被害家屬和解或賠償，犯後態度差，一、二審皆判8年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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示意圖／ingimage
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虐童

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