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台北分署拍賣63枚戒指 11.93克拉的藍寶石鑽戒不定底價

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署定於下月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，當日將有藍寶石等63枚戒指、TOYOTA「國民休旅神車」以及105筆土地及2筆建物等不動產實施拍賣。

台北分署今天表示，拍賣會即將拍賣的動產有天然藍寶石鑽戒3枚、TOYOTA WISH汽車1輛、密思博股份有限公司股票7萬3769股及兆豐國際能源科技股份有限公司股份1784萬股。

其中，3枚天然藍寶石鑽戒重量分別為11.93克拉、10.82克拉及8.47克拉，11.93克拉的藍寶石鑽戒採不定底價拍賣，現場另有義務人珍藏的戒指60枚實施變賣，價格則從1萬元到5萬元不等。

台北分署說，要拍賣的TOYOTA WISH汽車有「國民休旅神車」美名，車子是2016年出廠，排氣量1987cc，里程數23萬3509公里，應買人只要出價最高且達底價50%即可得標。

此次拍賣的不動產有105筆土地及2筆建物進行拍賣，分別坐落在台北市中山區、大安區、信義區、新北市新店區、坪林區、石碇區及金門縣金城鎮、金寧鄉，拍賣底價以新店區新坡段136地號面積772.12平方公尺土地的7680萬元為最高。

行政執行署台北分署下月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，當日將有藍寶石等63枚戒指拍賣。圖／台北分署提供
行政執行署台北分署下月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，當日將有藍寶石等63枚戒指拍賣。圖／台北分署提供

拍賣會 戒指

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