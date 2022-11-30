快訊

民進黨慘敗？2024如何布局？學者指選舉結果應該這樣看

台積電分紅開獎！新人待8個月「沒加過班」 爽領44個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

判決過重？ 拿剪刀「捅滿友人」害命 高院認是傷害致死判11年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

街友趙志仁見張姓女子與友人聊天，他上前拉住張女欲攀談遭拒，便將張女推倒，一旁的蔡姓男子制止，兩人口角。趙到賣場買了2把剪刀，拿剪刀刺擊蔡，再報警「自首」，蔡出血過多翌日死亡。台北地方法院考量趙自首，依殺人罪判12年徒刑，趙和檢方皆上訴。台灣高等法院審理後改認定趙是「傷害致死」，改判11年徒刑。

趙今聽判完後表示「我不是要讓他死的」「判決過重」。趙另以剪刀刺傷陳姓男子部分，一審時被依傷害罪處4月得易科罰金之刑。

趙志仁（50歲）和蔡姓死者綽號都叫「阿龍」，是艋舺公園的街友。2021年11月12日晚間，趙和蔡因故口角，大打出手，趙打輸蔡且遭斥，一氣之下到附近賣場買了2把剪刀，回到公園狂刺蔡。目擊街友說，一開始還沒看到血，後來鮮血不斷冒出，整個座位、地板都是血，「救護車來之前，蔡就快昏倒了，我一直叫他不要睡，但還是昏了過去」。

趙不否認因將張姓女子推倒，遭蔡姓死者制止，他才買剪刀刺蔡的腿部和屁股，但否認殺人犯行，聲稱只有「教訓」蔡的意思，且在蔡死亡前，就到派出所自首。律師辯稱趙無殺人犯意，他所刺傷的不是重要部位，且蔡被送往台大醫院急救後隔晚才死，因此僅算傷害致死。

北院認為趙志仁拿的剪刀尖端銳利，刀刃長7至8公分，四肢雖非人體重要臟器或器官所在，但仍有重要血管流經，一般人都知道血管破裂、大量失血會死亡，若只是「教訓」，為何不惜把剪刀刀刃整個插入蔡的大腿、臀部？趙殺人犯意甚明。北院認為趙犯後態度不佳，又有多次傷害、妨害公務、毒品前科，考量他有自首，殺人部分判12年徒刑，褫奪公權6年。

檢察官認為量刑過輕而上訴，並認為趙志仁在眾目睽睽下犯案，是否自首已經沒有意義，不應減刑。高院審理時，趙的律師表示死者是在趙「離開後才倒下」，主張他沒殺人。

高院審理後，改認定趙志仁是「傷害致死」，殺人罪部分撤銷改判，但刑期仍達11年。

街友趙志仁拿剪刀刺殺蔡姓男子，旋即「自首」，蔡因失血過多，翌日死亡，台灣高等法院今依傷害致死罪改判他11年徒刑。記者王宏舜／攝影
街友趙志仁拿剪刀刺殺蔡姓男子，旋即「自首」，蔡因失血過多，翌日死亡，台灣高等法院今依傷害致死罪改判他11年徒刑。記者王宏舜／攝影

殺人 自首 街友

延伸閱讀

劉雨柔上健身房竟見針孔 負責人否認偷拍卻賠償獲緩刑

永豐金控創辦人何壽川背信 一審遭判8年6月 沒法換護照

「事關新聞公正」中時董事長告黃國昌吞敗 高院：增進公益

黃春棋綁富商撕票遭判死22年不執行 他頻提再審要法官調查

相關新聞

10歲女兒被老闆凌虐慘死 生母卻不敢吭聲 女雞商判關8年定讞

基隆市劉姓雞肉攤女老闆認員工的10歲女兒當乾女兒，以陪伴自己女兒為由，要求女童一周5日住在家裡，卻長期凌虐毆打、賞巴掌、...

判決過重？ 拿剪刀「捅滿友人」害命 高院認是傷害致死判11年

街友趙志仁見張姓女子與友人聊天，他上前拉住張女欲攀談遭拒，便將張女推倒，一旁的蔡姓男子制止，兩人口角。趙到賣場買了2把剪...

北市殯葬處前副處長涉貪聲押 正妹廉政官超吸睛

台北市殯葬管理處前副處長王文秀，被控利用2件殯葬處標案收受業者賄賂，廉政署29日搜索約談王女等7人到案，台北地檢署漏夜偵...

朱鳳蓮稱民進黨栽贓陷害 5台商「挺韓」賄選二審仍有罪

中國湖南省長沙市台辦經濟處處長黃道年被指以招待食宿、提供機票，動員台商返台票投2020年總統大選國民黨提名人韓國瑜，7人...

台北分署拍賣63枚戒指 11.93克拉的藍寶石鑽戒不定底價

法務部行政執行署台北分署定於下月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，當日將有藍寶石等63枚戒指、TOYOTA「國民休旅...

卓蘭鎮公所前秘書賣官一人50萬 二審批敗壞官箴駁上訴

苗栗縣卓蘭鎮公所前秘書徐士凡經鎮長授權後，有決行清潔隊員之權，涉在2015年、2016年間，收受賴姓鎮民、張姓女鎮民代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。