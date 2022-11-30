判決過重？ 拿剪刀「捅滿友人」害命 高院認是傷害致死判11年

街友趙志仁見張姓女子與友人聊天，他上前拉住張女欲攀談遭拒，便將張女推倒，一旁的蔡姓男子制止，兩人口角。趙到賣場買了2把剪刀，拿剪刀刺擊蔡，再報警「自首」，蔡出血過多翌日死亡。台北地方法院考量趙自首，依殺人罪判12年徒刑，趙和檢方皆上訴。台灣高等法院審理後改認定趙是「傷害致死」，改判11年徒刑。

趙今聽判完後表示「我不是要讓他死的」「判決過重」。趙另以剪刀刺傷陳姓男子部分，一審時被依傷害罪處4月得易科罰金之刑。

趙志仁（50歲）和蔡姓死者綽號都叫「阿龍」，是艋舺公園的街友。2021年11月12日晚間，趙和蔡因故口角，大打出手，趙打輸蔡且遭斥，一氣之下到附近賣場買了2把剪刀，回到公園狂刺蔡。目擊街友說，一開始還沒看到血，後來鮮血不斷冒出，整個座位、地板都是血，「救護車來之前，蔡就快昏倒了，我一直叫他不要睡，但還是昏了過去」。

趙不否認因將張姓女子推倒，遭蔡姓死者制止，他才買剪刀刺蔡的腿部和屁股，但否認殺人犯行，聲稱只有「教訓」蔡的意思，且在蔡死亡前，就到派出所自首。律師辯稱趙無殺人犯意，他所刺傷的不是重要部位，且蔡被送往台大醫院急救後隔晚才死，因此僅算傷害致死。

北院認為趙志仁拿的剪刀尖端銳利，刀刃長7至8公分，四肢雖非人體重要臟器或器官所在，但仍有重要血管流經，一般人都知道血管破裂、大量失血會死亡，若只是「教訓」，為何不惜把剪刀刀刃整個插入蔡的大腿、臀部？趙殺人犯意甚明。北院認為趙犯後態度不佳，又有多次傷害、妨害公務、毒品前科，考量他有自首，殺人部分判12年徒刑，褫奪公權6年。

檢察官認為量刑過輕而上訴，並認為趙志仁在眾目睽睽下犯案，是否自首已經沒有意義，不應減刑。高院審理時，趙的律師表示死者是在趙「離開後才倒下」，主張他沒殺人。