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卓蘭鎮公所前秘書賣官一人50萬 二審批敗壞官箴駁上訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣卓蘭鎮公所前秘書徐士凡經鎮長授權後，有決行清潔隊員之權，涉在2015年、2016年間，收受賴姓鎮民、張姓女鎮民代表各50萬元的紅包，以讓二人之子錄取清潔隊員，二審今宣判，徐仍維持原判4年10月徒刑，張女因二審認罪，改判5月。

台中高分院今早由審判長陳宏卿宣判，此案徐士凡、張姓女鎮民代表都針對量刑部分提起上訴，對犯罪事實不爭執，因張女在二審審理時，自白犯罪，與一審否認犯罪情形不同，符合刑事訴訟法規定，予以減刑，撤銷原判，改張女5月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年，併科罰金10萬元。

另外徐士凡部分，合議庭則認定，徐擔任卓蘭鎮公所秘書，沒有盡忠職守，利用職權收取紅包，錄取清潔隊員，讓外界有有「買官賣官」的不良社會觀感，原審分別依貪汙治罪條例二罪，分別判處3年8月徒刑，合併執行4年10月，褫奪公權5年，量刑妥適，徐上訴認量刑過重無理由，駁回上訴。

判決指出，徐士凡在2014年至2018年間擔任苗栗縣卓蘭鎮公所秘書，經鎮長授權後，取得決行卓蘭鎮清潔隊隊員任用權限，2015年間，賴姓鎮民因聽聞要錄取清潔隊員，需要「打通關係」才能錄取，賴男為了讓兒子錄取清潔隊員，在同年間前往徐的辦公室拜會後，徐沒有拒絕賴，還在錄取賴男兒子後，又在辦公室內暗示賴男交付50萬元紅包。

賴男向妻子借得50萬元後，以牛皮紙袋包裝賄款交付給徐。徐在隔年時，得知張姓女鎮民代表之子因務農灑農藥，導致身體不適，徐因平時與張女關係交好，稱呼張女為「乾媽」，因此告知張女若有意讓兒子加入清潔隊，得先考取職業大貨車駕照，張女兒子考取之後，徐再委人安排相關徵選作業，錄取張女兒子，張女也交付50萬元賄款。

一審時依不違背職務收受賄賂罪，判徐男4年10月，褫奪公權5年；另依交付賄賂罪，判賴3月、得易科、緩刑2年、褫奪公權1年，張女則判7月徒刑、褫奪公權2年。

苗栗縣卓蘭鎮公所前秘書徐士凡，涉嫌利用決行清潔隊員權限，收取100萬元賄款，台中高分院駁回徐上訴，維持原判。圖／本報資料照
苗栗縣卓蘭鎮公所前秘書徐士凡，涉嫌利用決行清潔隊員權限，收取100萬元賄款，台中高分院駁回徐上訴，維持原判。圖／本報資料照

賄款

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