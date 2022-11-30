瀝青公司欠稅8000萬 接手婦人搬千萬工程款後喊倒閉遭管收

高雄一間瀝青製造公司鍾姓負責人，在世時借牌投標公共工程，卻欠稅高達8103萬，鍾男過世後公司由一名許姓女子接手，她卻趁機將公司應收工程款轉移給兒子，隨即宣布倒閉「逃稅」，行政執行署發現後，許交代不清金錢轉讓原因，隨即向法院聲請管收3個月，除非提前繳清，否則得關好關滿。

行政執行署高雄分署表示，該間瀝青公司多次借牌投標公共工程，後來經調查局查獲「逃稅」多年，合計逃稅總額高達8103萬多萬，經過多次催繳公司仍沒人出面清償，案件移送高雄分署執行後，扣除公司動產、存款，僅能償還247萬1492元，還有近8000萬元欠稅代繳。

鍾男過世後，公司由許姓女子接手，許女不滿資產遭到查扣，和高雄分署打行政訴訟，結果訴訟失利後，將原本要入公司帳戶的工程款，合計1042萬共7張支票轉讓給他兒子經營的土木包工程，隨後宣布公司倒閉。

後來承辦人員發現許女五鬼搬運的手法，隨即通知她到案，但對於將工程款轉讓出去的原因無法交代清楚，又未積極償還欠稅款項，執行人員認為她已符合執行法規定的管收事由，收集事證後向法院聲請管收獲准，裁准管收3個月。